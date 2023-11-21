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英國核飛彈潛艦遭遇重大故障 差點一路朝著「壓碎深度」潛航

編譯周辰陽／即時報導
英國皇家海軍一艘先鋒級核動力彈道飛彈潛艦一年多前潛航時，艦上的主深度計失靈，所幸工程師注意到正常運作的輔助深度計，並向船員發出警報。資料照片。(路透)
英國皇家海軍一艘先鋒級核動力彈道飛彈潛艦一年多前潛航時，艦上的主深度計失靈，所幸工程師注意到正常運作的輔助深度計，並向船員發出警報。資料照片。(路透)

BBC在內的各家英媒20日獲悉，英國皇家海軍一艘攜帶了三叉戟飛彈的先鋒級（Vanguard class）核動力彈道飛彈潛艦一年多前準備出發巡邏與潛航時，遇到了「令人擔憂」的故障。

英國皇家海軍目前有4艘先鋒級潛艦服役，但出事的潛艦艦名並未公開。一位英方國防消息人士表示，「出了一個問題，而且令人擔憂」。皇家海軍針對這起事件舉行了調查，但拒絕透露更多詳細資訊。

另一名國防消息人士證實，該艘先鋒級潛艦在事件發生時正在潛航，艦上的主深度計（depth gauge）失靈。不過，輔助深度計仍在運作。

根據率先披露事件細節的太陽報報導，顯示深度的刻度盤停止運作，導致潛艦下潛時，指揮軍官卻以為處於水平狀態。雖然該艦仍在安全潛深限度之內，卻正在進入「危險區」，人在尾部的工程師注意到第二深度計，趕緊向船員發出警報。

據報導，在警報發出之前，該艘先鋒級潛艦正朝向「壓碎深度」潛航。消息人士告訴太陽報，控制潛艦深度不是工程師的工作，「但他們看到下潛到多深，意識到出問題了」。皇家海軍消息人則說，這起有驚無險的事件顯示出安全系統發揮了作用，「如果一個系統失靈，你可以依靠另一個系統」。

英國國防部一向不對英國潛艦的行動發表評論。皇家海軍表示，人員安全始終是最高優先事項。

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