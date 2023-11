抗疫期間「反對封城」 英相蘇納克據傳曾說「寧讓人病死」

英國首相蘇納克。(路透)

負責釐清英國政府處理COVID-19(2019冠狀病毒疾病)危機過程的公共調查小組今天得知,現任首相蘇納克據報曾說,政府應「讓人們死去」,而非再一次實施全國封鎖。

路透報導,在疫情 期間擔任政府首席科學顧問的瓦朗斯(Patrick Vallance)在2020年10月25日的日記中,談到時任首相強生(Boris Johnson)與財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)的一次會議內容。

瓦朗斯的日記內容,都是由強生昔日首席顧問康明茲(Dominic Cummings)向他轉述自己在會議中的所見所聞。

瓦朗斯在日記中引述康明茲的話說:「蘇納克認為,只要讓人們死去就行了。這讓人徹底感到缺乏領導能力。」

蘇納克的發言人表示,首相將向調查單位提供證據、闡明自身立場,「而非逐一回應」。

調查小組正在調查政府如何因應疫情危機,這場百年大疫重創了英國經濟,導致超過22萬人死亡,相關調查預計將持續至2026年夏季。

高階政府官員一再表示,政府對這場大流行病並未做好準備。

報導說,蘇納克面臨的危機在於,當時身為政府最高階官員之一的他努力將自己塑造成「改變強生混亂領導」的關鍵人物,調查中浮現的證據恐讓他功虧一簣。

先前有證據顯示,蘇納克曾在2020年夏天推動「吃外食救經濟」(Eat Out to Help Out)政策,而遭一名政府科學顧問抨擊是「死亡博士」(Dr. Death)。這項政策為酒吧和餐館的餐食提供補貼,但被衛生專家批評助長病毒傳播。