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抗疫期間「反對封城」 英相蘇納克據傳曾說「寧讓人病死」

中央社／倫敦20日綜合外電報導
英國首相蘇納克。（路透）
英國首相蘇納克。（路透）

負責釐清英國政府處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機過程的公共調查小組今天得知，現任首相蘇納克據報曾說，政府應「讓人們死去」，而非再一次實施全國封鎖。

路透報導，在疫情期間擔任政府首席科學顧問的瓦朗斯（Patrick Vallance）在2020年10月25日的日記中，談到時任首相強生（Boris Johnson）與財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）的一次會議內容。

瓦朗斯的日記內容，都是由強生昔日首席顧問康明茲（Dominic Cummings）向他轉述自己在會議中的所見所聞。

瓦朗斯在日記中引述康明茲的話說：「蘇納克認為，只要讓人們死去就行了。這讓人徹底感到缺乏領導能力。」

蘇納克的發言人表示，首相將向調查單位提供證據、闡明自身立場，「而非逐一回應」。

調查小組正在調查政府如何因應疫情危機，這場百年大疫重創了英國經濟，導致超過22萬人死亡，相關調查預計將持續至2026年夏季。

高階政府官員一再表示，政府對這場大流行病並未做好準備。

報導說，蘇納克面臨的危機在於，當時身為政府最高階官員之一的他努力將自己塑造成「改變強生混亂領導」的關鍵人物，調查中浮現的證據恐讓他功虧一簣。

先前有證據顯示，蘇納克曾在2020年夏天推動「吃外食救經濟」（Eat Out to Help Out）政策，而遭一名政府科學顧問抨擊是「死亡博士」（Dr. Death）。這項政策為酒吧和餐館的餐食提供補貼，但被衛生專家批評助長病毒傳播。

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