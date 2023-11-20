中法元首通話談以巴衝突：兩國方案是根本出路

中國國家主席習近平(左)與法國總統馬克宏通話談以巴問題。(路透資料照)

中國國家主席習近平 今天與法國總統馬克宏 通話談以巴問題。據中方披露，兩國元首都認為當務之急是避免局勢進一步惡化，而「兩國方案」是解決以巴衝突循環往復的根本出路。

中國外交部官網公布，習近平下午與馬克宏（Emmanuel Macron）通電話，兩國元首就以巴衝突交換了意見。

據指出，兩國元首都認為當務之急是避免以巴局勢進一步惡化，尤其不能出現更嚴重的人道主義危機，而「兩國方案」是解決以巴衝突循環往復的根本出路。

雙方同意就共同關心的國際地區問題繼續保持溝通，為維護世界和平穩定作出貢獻。

習近平與馬克宏通話之際，中國外交部長王毅今天在北京會見到訪的阿拉伯和伊斯蘭國家外長聯合代表團，針對推動當前以巴衝突降溫、保護平民、公正解決巴勒斯坦問題等議題深入溝通協調。

代表團成員之一的沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan）指必須對加薩 （Gaza）地區立即停火並實施人道救援，並呼籲國際社會聯手阻止以色列的軍事行動。

王毅則說，中國完全支持在日前利雅德（Riyadh）舉行的阿拉伯-伊斯蘭峰會所提出以兩國方案解決以巴問題的呼籲；國際社會必須立即行動，採取有效措施結束加薩地區戰爭造成的人道災難。