我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年長忘事難免 但5跡象顯示健忘程度恐異常

逾7成OpenAI員工連署 要求董事會讓奧特曼回鍋

中法元首通話談以巴衝突：兩國方案是根本出路

中央社台北20日電
中國國家主席習近平(左)與法國總統馬克宏通話談以巴問題。(路透資料照)
中國國家主席習近平(左)與法國總統馬克宏通話談以巴問題。(路透資料照)

中國國家主席習近平今天與法國總統馬克宏通話談以巴問題。據中方披露，兩國元首都認為當務之急是避免局勢進一步惡化，而「兩國方案」是解決以巴衝突循環往復的根本出路。

中國外交部官網公布，習近平下午與馬克宏（Emmanuel Macron）通電話，兩國元首就以巴衝突交換了意見。

據指出，兩國元首都認為當務之急是避免以巴局勢進一步惡化，尤其不能出現更嚴重的人道主義危機，而「兩國方案」是解決以巴衝突循環往復的根本出路。

雙方同意就共同關心的國際地區問題繼續保持溝通，為維護世界和平穩定作出貢獻。

習近平與馬克宏通話之際，中國外交部長王毅今天在北京會見到訪的阿拉伯和伊斯蘭國家外長聯合代表團，針對推動當前以巴衝突降溫、保護平民、公正解決巴勒斯坦問題等議題深入溝通協調。

代表團成員之一的沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan）指必須對加薩（Gaza）地區立即停火並實施人道救援，並呼籲國際社會聯手阻止以色列的軍事行動。

王毅則說，中國完全支持在日前利雅德（Riyadh）舉行的阿拉伯-伊斯蘭峰會所提出以兩國方案解決以巴問題的呼籲；國際社會必須立即行動，採取有效措施結束加薩地區戰爭造成的人道災難。

馬克宏 習近平 加薩

上一則

狙殺3.8公里外俄軍 烏軍狙擊手聲稱打破世界紀錄

下一則

多人食用後送醫 軟糖含類似大麻成分 日本政府將祭禁令

延伸閱讀

苦等10年才修成正果…法第一夫人談大25歲師生戀 馬克宏比她長子小3歲

苦等10年才修成正果…法第一夫人談大25歲師生戀 馬克宏比她長子小3歲
習近平與他熱聊籃球…竟自嘆打籃球不行 因為手太小了

習近平與他熱聊籃球…竟自嘆打籃球不行 因為手太小了
和習近平談南海爭議 菲律賓總統：不認為有人想開戰

和習近平談南海爭議 菲律賓總統：不認為有人想開戰
習近平否認對台動武時間表 美戰略專家：中國在等待時機

習近平否認對台動武時間表 美戰略專家：中國在等待時機

熱門新聞

貝內特說自己誤點了要價7萬元的調酒，讓丈夫氣到丟包她。(擷自TikTok)

酒吧誤點7萬元調酒付不出錢 丈夫竟直接「丟包她」離開

2023-11-15 18:51
美國福音歌手史托姆近日因為無視空服員停止在機上唱歌的要求，差一點被趕下她搭乘的達美航空航班。（照片翻攝：TMZ / IG@bobbi_storm）

空服員頭痛…美歌手稱「我在Billboards榜上」搭機想獻唱 險被趕下飛機

2023-11-15 03:54
遭哈瑪斯在加薩俘虜的女兵馬仙諾（左）已喪命，右為馬仙諾的母親。（截自X平台）

哈瑪斯影片稱女兵人質命喪空襲 以色列軍方證實死訊

2023-11-14 11:56
瑞典環保少女童貝里(左)在氣候遊行時支持巴勒斯坦，被男子打斷。(美聯社)

瑞典環保少女挺巴勒斯坦 男子衝上台抗議：別談政治

2023-11-13 11:44
卡布里茲跟女兒都一致認為嫁給有錢人很重要。示意圖。（取材自unsplash）

逼女當學霸攀有錢人 英國虎媽窮怕了：衣櫃沒名牌別嫁

2023-11-13 01:00
以色列軍方釋出士兵15日在加薩西法醫院搜索的影像。(路透)

以軍襲加薩最大醫院 發現遭哈瑪斯綁架人質遺體

2023-11-16 19:05

超人氣

更多 >
美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠
加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？
前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲
剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活

剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活
以色列：加薩最大醫院下方發現55公尺長地道

以色列：加薩最大醫院下方發現55公尺長地道