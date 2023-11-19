喊經濟美元化「阿根廷版川普」勝選 投資人備戰披索大跌

極右派自由主義經濟學家米雷伊（右）周日在阿根廷第二輪總統大選中贏得超出預期的勝利。由於他主張經濟美元化，阿根廷披索前途未卜。（歐新社）

阿根廷總統大選第二輪投票結果出爐，極右派自由主義經濟學家米雷伊（Javier Milei）贏得超出預期的勝利。他承諾將徹底改造南美第二大經濟體，這對阿根廷苦苦掙扎的經濟及其貨幣 披索的命運具有深遠影響。

彭博報導，計票結果顯示，米雷伊得票率近56%，大幅領先競爭對手、現任經濟部長馬沙（Sergio Massa）的44%。投資 人認為，這麼大的領先優勢可能讓米雷伊更容易推行自己的政策。

有「阿根廷版川普」之稱的米雷伊競選時承諾「打破現狀」，經濟政見是將阿根廷經濟美元化，意味放棄披索、改採美元為貨幣。他還誓言削減公共開支並關閉中央銀行，以抑制通貨膨脹並強化財政收支。這些政策有可能給已預計阿國將再次出現違約的債券投資人帶來福音。

海外債券目前的交易價格是每美元低於30美分，但有望走高。交易商正權衡這位特立獨行者能否扭轉讓阿國十年來第六次陷入衰退、通膨率達逾140%的各項政策。

披索周日在當地加密貨幣交易所的匯價跌至1美元兌1000披索左右。與上周五每美元兌約920美元相比，下跌8%。當地市場周一因假日休市。

如果美元化政策成真，阿根廷將進入一個未知領域：從來沒有過一個像阿根廷這種規模的國家，將自己貨幣政策的繮繩交給華盛頓的決策者。雖然前頭已有厄瓜多和薩爾瓦多先後實施經濟美元化。

在周日晚間的勝選演說中，米雷伊避而不談激進的改革措施，而是較低調的強調經濟嚴峻形勢。他說，「今天是阿根廷結束頹廢的開始。我們要開始做歷史證明行之有效的事，35年內，我們將重返世界強國之列」。在競選總部外向支持者發表的第二次演講時，他沒談關央行 ，而是表示須「解決央行的問題」。

Emso Asset Management研究主管Patrick Esteruelas說：「選票支持改革，但存在巨大的執行風險。但在國會支持率有限的情況下，他進行調整能否在政治上存活下來，值得懷疑。」

米雷伊的自由前進黨（La Libertad Avanza）在國會中只控制少數席位，即使獲得廣泛的政治支持，像美元化這樣的政策也將是極端複雜的工作。