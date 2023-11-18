冰島首都附近火山蠢動 總理：已備好因應作為

冰島首都雷克雅維克西南方有可能即將發生火山熔岩噴發。（Getty Images）

冰島 首都雷克雅維克（Reykjavik）西南方有可能即將發生火山熔岩噴發，總理雅各斯多提爾今天表示，在火山和自然災害的因應準備上，沒有哪個國家做得比冰島更好。

法新社報導，雷克雅維克（Reykjavik）西南方約40公里的漁港格林達維克（Grindavik），因地殼下岩漿移動出現數百次地震 ，可能是火山將噴發的訊號，當地約4000名居民已於本月11日疏散。

此後，雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）已發生了數以千計次的小型地震，有數棟住宅及其他建築嚴重受損。

總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）在記者會中表示：「沒有哪個國家在因應自然災害的準備工作上，比冰島做得更好。」

冰島擁有33個活火山系統，是歐洲地區火山數量最多的國家；而在2021年以前，雷克雅內斯半島有8個世紀未曾有火山爆發事件。

但2021年之後，冰島發生了3次火山爆發，全部都在偏遠的無人居住地區；火山專家表示，這可能是該地區火山活動新時代的開始。

在此情況下，撤離居民短期內無法返家的可能性提高。

雅各斯多提爾說：「我們首要任務是協助這些居民，確保他們有足夠的薪水、確保他們找到適合的住宿，可供未來數週或幾個月居住。」她說：「我們已向國會提出相關法案。」

冰島過去一周繃緊神經，等待格林達維克附近可能的火山爆發。