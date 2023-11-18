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傳以軍下令撤 記者目睹數百人步行逃離加薩醫院

中央社加薩市18日綜合外電報導
加薩最大醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）12日資料圖片。（路透）
加薩最大醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）12日資料圖片。（路透）

加薩最大醫院西法醫院院長（Al-Shifa Hospital）表示，以色列軍方下令醫院淨空後，法新社記者今天目睹數百人步行撤離西法醫院。

法新社報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）治下的衛生部發布新聞稿表示，120名傷患和人數不詳的早產兒還留在醫院。加薩衛生部表示，正在和紅十字會（Red Cross）討論如何照顧這些嬰孩。

官員表示，一些醫護人員留下來照顧行動不便的病人。

一群群病患、傷者，當中有遭截肢者，以及流離失所的人、醫護人員都步行離開醫院，朝海邊走去。

以色列軍方否認下令醫院撤退人員。

以色列軍方在聲明中表示，以軍「同意西法醫院院長的要求，讓更多在院內想撤離的加薩人能夠離開」。

聯合國預估以軍15日進入西法醫院前，院內有2300名病患、工作人員以及流離失所的巴勒斯坦人。

以色列軍方指控哈瑪斯藏身西法醫院地下指揮中心發動攻擊，以軍正在四處搜索醫院建物以找出證據支持他們的說法。

哈瑪斯一再否認利用醫院作為作戰基地。

哈瑪斯衛生部表示，由於燃料短缺造成院內停電，西法醫院有數十名病患因此死亡。

哈瑪斯 以色列 加薩

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