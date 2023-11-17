一蘭拉麵泰國開快閃店 卻提供盒裝產品同品質「乾拉麵」挨轟

日本著名拉麵品牌「一蘭」最近在泰國開的一家快閃店引發爭議，代理商後來發布道歉聲明，承認快閃店並未提供新鮮的拉麵、而是乾拉麵。(照片翻攝：FACEBOOK / Ichiran Thailand Authorized)

日本 著名拉麵品牌「一蘭」最近在泰國 開了一家快閃店，但提供餐點引起了消費者的困惑與批評，代理商後來發布道歉聲明，承認快閃店並未提供新鮮的拉麵，而是跟盒裝產品同品質的乾拉麵。

泰媒「Thaiger」跟「Khaosod」的報導，泰國一蘭廣泛宣傳了這家快閃店，邀請民眾享受日本的風味，當網友詢問他們使用預先包裝的食材或新鮮食材時，小編答稱「我們讓拉麵新鮮，就像在日本一樣」。

這家快閃店因評論與宣傳影片吸引了拉麵愛好者和網紅上門嘗鮮，隨後就因為提供新鮮製作拉麵的說法而產生爭議。部分試吃過的消費者發現不太對勁，對店家宣稱的新鮮度提出質疑。餐廳後來也承認，快閃店活動是為了在泰國宣傳新的半成品系列，餐點則是由日本廚師用包裝好的食材烹調，引發了軒然大波與顧客的怒火。

根據一蘭在泰國的授權進口商跟營銷商V2V Co.發布的聲明，快閃店提供的麵條的確不是新鮮的拉麵，而是跟一蘭盒裝產品同品質的乾拉麵。這些麵條直接從日本進口，方便快閃店的準備工作，並且由一蘭挑選與包裝。

聲明同時表示，湯底也是從日本的一蘭直接準備、包裝與運送，叉燒肉的種類跟烹飪方法會進行調整，以配合每個國家的快閃店，品質則是經由日本一蘭廚師的挑選過程來確保。

聲明還提到，「特別菜單」以單獨拉麵碗的套餐形式包裝，並由日本廚師準備叉燒肉與其他額外配料，與直接使用盒裝產品不同，這確保每碗都有一致與高品質風味」。V2V Co.指出，聲明旨在澄清誤解，並對任何溝通錯誤表達遺憾。