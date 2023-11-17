商品標價牌換成批俄侵烏標語 俄國藝術家判刑7年

俄羅斯藝術家亞歷山德拉把超級巿場的價格標籤換成批評俄羅斯進犯烏克蘭的內容，今天遭依散播有關俄軍的「假訊息」，被判刑7年。（路透）

俄羅斯 藝術家亞歷山德拉把超級巿場的價格標籤換成批評俄羅斯進犯烏克蘭 的內容，今天遭依散播有關俄軍的「假訊息」，被判刑7年。

法新社報導，以莎夏（Sasha）之名為人熟知的亞歷山德拉．斯科希連科（Alexandra Skochilenko）現年33歲，她只不過是因為發聲反對莫斯科展開大規模軍事干預而遭到拘留、關押或罰款的數以千計俄羅斯人其中之一。

法官德米亞謝娃（Oksana Demiasheva）宣讀判決後，法庭內的支持民眾大喊「可恥」、「我們挺妳，莎夏」。

開庭時，穿上印有斗大紅心彩色T恤的斯科希連科帶著笑臉，用手向支持者比出愛心。

她在結案陳詞時說：「在這個房間裡的每個人都只希望一件事：和平。戰爭所為何來？」

約莫就在俄羅斯殘酷圍攻烏克蘭東南部港巿馬立波（Mariupol）同一時間，她於去年4月遭到拘留。

去年3月31日，她在俄羅斯最大連鎖超級巿場位在聖彼得堡（St. Petersburg）的一家分店裡更換5個價格標籤，其中一則訊息提到俄羅斯對馬立波一間劇院進行襲擊。那起事件據報造成數百人死亡。

其他被她換過的標籤上頭寫著「我們孩童的性命為這場戰爭付出代價」、「（俄羅斯總統）普亭 透過電視對我們說了20年的謊」等。

斯科希連科在法庭上表示：「假使我們的檢察官認為，5張小紙片就可以毀掉我們的國家地位和公共安全，他對我們的國家和社會有多沒信心？」

她承認換掉標籤，但否認標籤上寫的文字內容是假的。

她說：「每個人都看到並知道你不是在審判恐怖分子、極端分子。你甚至不是在審判政治活動人士。你是在審判和平主義者。」