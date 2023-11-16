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芬蘭控俄羅斯放任非法移民入境 將關閉半數過境點

中央社赫爾辛基16日綜合外電報導
芬蘭政府今天宣布，東部與俄羅斯接壤邊界總共8個過境點之中的4個，將於18日一早關閉。圖為伊馬特拉（Imatra）邊界用圍欄圍起。路透
芬蘭政府今天宣布，東部與俄羅斯接壤邊界總共8個過境點之中的4個，將於18日一早關閉。圖為伊馬特拉（Imatra）邊界用圍欄圍起。路透

芬蘭政府今天宣布，東部與俄羅斯接壤邊界總共8個過境點之中的4個，將於18日一早關閉。赫爾辛基指控莫斯科當局對於非法移民刻意視而不見。

法新社報導，北歐國家芬蘭與俄羅斯共有1340公里長的邊界。根據芬蘭邊境管理局（Finnish Border Guard，Raja）說法，今年8月以來非法入境人數大增，主要是來自中東和非洲的未持有簽證人士。

芬蘭內政部長蘭塔仁（Mari Rantanen）告訴媒體記者：「政府今天做出決定，將關閉芬蘭與俄羅斯陸地邊界的瓦利馬（Vaalimaa）、努伊加馬（Nuijamaa）、伊馬特拉（Imatra）和尼勒拉（Niirala）過境點。」

芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）指控俄羅斯為了回應芬蘭今年稍早加入北大西洋公約組織（NATO），而採取刻意行動以破壞芬蘭社會穩定。

他說道：「我們已經準備好應對俄羅斯會採取的各種惡意行為，因此出現這樣的情況並不令人意外。」

莫斯科當局曾稱芬蘭決定加入北約是「對俄羅斯（國家）安全的攻擊」，並於今年4月警告將採取「戰術和戰略方面的反制措施」。

俄羅斯 非法移民 北大西洋公約組織

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