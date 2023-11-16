我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

山西永聚煤業大樓失火 26人遇難

糧食卡頻遭盜 布碌崙華社民眾受害

印度隧道坍塌40人受困5天 救難隊靠水管供氧及乾糧

中央社新德里16日專電
印度北部一條修建中的隧道12日發生坍塌意外，迄今已進入第5天。(路透)
印度北部一條修建中的隧道12日發生坍塌意外，迄今已進入第5天。(路透)

印度北部一條修建中的隧道12日發生坍塌意外，迄今已進入第5天，官員估計尚需2至3天才能把受困工人救出。救難大隊連日來透過一條水管，為受困工人提供氧氣及乾糧。

這條隧道位於北阿坎德省（Uttarakhand）烏塔卡西縣（Uttarkashi），有40名工人受困。坍塌地點距隧道入口約200公尺，坍塌路段約45公尺長，救難大隊連日來透過一條水管，為他們提供氧氣及乾糧。

救難大隊前兩天嘗試以挖土機清除石塊與泥土，但因開挖過程中土石不斷掉落，導致坍塌路段可能已從45公尺增至70公尺。

昨天，印度空軍從首都德里空運大功率螺旋鑽孔機到場，以加速救援速度，救難人員希望在鑽出一條孔道之後，插入直徑約90公分的鋼管，作為通道讓工人爬出。

根據印度新德里電視台（NDTV）報導，印度主管交通與道路事務的國務部長辛赫（Vijay Kumar Singh）今天在隧道現場向媒體表示，如果進展順利，最快可於明天把受困者救出，但若又發生不可預期的情況，則可能尚需2至3天。

辛赫並稱，印度救難大隊已向曾參與2018年睡美人洞救援事件的泰國救難專家，尋求救援建議。

另一方面，印度時報（The Times of India）報導，坍塌發生的前幾天，工程人員為了推進隧道工程而拆除一座小型印度廟，印度當地村民認為此舉觸怒天神，除非向天神懺悔，否則救援作業將持續受阻。

村民並回憶，2013年6月，政府為興建水利發電廠遷走一座神明像，結果當天就發生洪災，導致數千人死亡。

印度 泰國 洪災

上一則

卡麥隆任外相首站訪烏克蘭 重申英挺烏加入北約

延伸閱讀

緬甸境內戰鬥加劇 2000多人逃至印度避難

緬甸境內戰鬥加劇 2000多人逃至印度避難
印度部長訪加州特斯拉廠 電動車前進印度引揣測

印度部長訪加州特斯拉廠 電動車前進印度引揣測
去年來美留學生增幅 40餘年最大

去年來美留學生增幅 40餘年最大
40工人受困…印度隧道施工突坍塌 救難人員清除瓦礫堆試圖救出

40工人受困…印度隧道施工突坍塌 救難人員清除瓦礫堆試圖救出

熱門新聞

保加利亞預言家萬加故居博物館的庭院裡安放她的紀念碑。(Getty Images)

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

2023-11-09 15:06
三瓶燒肉醬的英文翻譯太直翻，引網友嘲諷。（取自X）

外國客滿頭問號 日本餐廳英文太直翻 在地人：有陷阱

2023-11-08 17:53
日本小笠原群島硫磺島外海10月30日發生火山噴發，一座新島嶼就此誕生。(影片截圖)

日硫磺島外海誕生全球最新島嶼 海中冒出過程全都錄

2023-11-09 19:43
一對夫妻一覺醒來，身邊竟然多了一隻可愛的虎斑貓。（取材自X平台）

一覺醒來竟有可愛虎斑陪睡 比利時夫妻驚：沒養貓

2023-11-10 01:00
英國航空公司「泰坦航空」空中巴士A321包機10月初從倫敦史坦斯特機場起飛至超過14000英尺（近4267.2公尺）高空時，一名機組人員發現有兩塊窗玻璃不見。(擷自RadarBox航班追蹤網站X)

飛到逾4000公尺高空才發現窗戶不見 英客機緊急返航

2023-11-09 09:49
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯宣稱過去48小時重創以色列國防軍，摧毀25輛軍車。從以色列邊境可見北加薩煙硝四起。（歐新社）

哈瑪斯稱過去48小時重創以軍 內唐亞胡：46名士兵喪生

2023-11-11 21:16

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」
當街比中指狠嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…

當街比中指狠嗆「滾回你的國家」 男子下場超慘…