印度隧道坍塌40人受困5天 救難隊靠水管供氧及乾糧

印度北部一條修建中的隧道12日發生坍塌意外，迄今已進入第5天。(路透)

印度 北部一條修建中的隧道12日發生坍塌意外，迄今已進入第5天，官員估計尚需2至3天才能把受困工人救出。救難大隊連日來透過一條水管，為受困工人提供氧氣及乾糧。

這條隧道位於北阿坎德省（Uttarakhand）烏塔卡西縣（Uttarkashi），有40名工人受困。坍塌地點距隧道入口約200公尺，坍塌路段約45公尺長，救難大隊連日來透過一條水管，為他們提供氧氣及乾糧。

救難大隊前兩天嘗試以挖土機清除石塊與泥土，但因開挖過程中土石不斷掉落，導致坍塌路段可能已從45公尺增至70公尺。

昨天，印度空軍從首都德里空運大功率螺旋鑽孔機到場，以加速救援速度，救難人員希望在鑽出一條孔道之後，插入直徑約90公分的鋼管，作為通道讓工人爬出。

根據印度新德里電視台（NDTV）報導，印度主管交通與道路事務的國務部長辛赫（Vijay Kumar Singh）今天在隧道現場向媒體表示，如果進展順利，最快可於明天把受困者救出，但若又發生不可預期的情況，則可能尚需2至3天。

辛赫並稱，印度救難大隊已向曾參與2018年睡美人洞救援事件的泰國 救難專家，尋求救援建議。

另一方面，印度時報（The Times of India）報導，坍塌發生的前幾天，工程人員為了推進隧道工程而拆除一座小型印度廟，印度當地村民認為此舉觸怒天神，除非向天神懺悔，否則救援作業將持續受阻。

村民並回憶，2013年6月，政府為興建水利發電廠遷走一座神明像，結果當天就發生洪災 ，導致數千人死亡。