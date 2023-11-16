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不服遭列入「守門人」名單 Meta、TikTok提上訴

中央社布魯塞爾16日綜合外電報導
Meta針對旗下Messenger和Marketplace遭歐盟列入「守門人」新法適用平台提出上訴。(美聯社)
Meta針對旗下Messenger和Marketplace遭歐盟列入「守門人」新法適用平台提出上訴。(美聯社)

社群平台臉書（Facebook）母公司Meta針對旗下Messenger和Marketplace遭歐盟列入「守門人」新法適用平台提出上訴，TikTok隨即跟進提訴。

法新社報導，布魯塞爾正推動密集立法議程，以對大型科技企業進行更嚴格的監管。歐盟主張必須保護歐洲消費者的線上權益，並在美國巨頭主導的產業中鼓勵競爭活動。

今年9月初，歐盟依據「數位市場法」（Digital Markets Act, DMA）指定臉書、谷歌、抖音母公司字節跳動及蘋果等6家大型科企為「守門人」（gatekeeper）企業，他們旗下的22個網路平台將不得技術性偏袒自家產品、綁住企業用戶，或限縮消費者選擇。

Meta昨天宣布，將針對旗下Messenger和Marketplace遭列為「守門人」平台提出上訴。

Meta發言人表示：「本次上訴旨在尋求澄清有關依據DMA指定Messenger和Marketplace（為守門人平台）的特定法律問題。但此舉不會改變或減損我們遵守DMA的堅定承諾，我們將繼續與歐盟執行委員會（European Commission）建設性合作，並為法令遵循做好準備。」

另據路透社報導，TikTok今天也因遭列入「守門人」平台而提出上訴。

TikTok表示：「上訴行動是基於以下信念，即我們遭指定為守門人平台，可能危害DMA自身的目標，因為這項新法將保護真正的守門人，使其免受TikTok等新競爭對手的影響。」

「我們的平台根本不是守門人平台。我們在歐洲運營的時間僅有5年餘，或許頂多稱得上是更大型平台所面臨的最有能力挑戰者。」

根據DMA規定，每月活躍用戶超過4500萬，且市值達到750億歐元的企業應被視為守門人企業。TikTok表示，TikTok在歐洲經濟區（European Economic Area）的年營收，尚未達到DMA規定的75億歐元門檻。

目前微軟、谷歌和亞馬遜皆未對遭指定為守門人企業提出質疑，蘋果則未說明其計畫。11月16日是提出上訴的最後期限。

TikTok 歐盟 臉書

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