釋放50人質換停火3天？傳哈瑪斯同意協議概要
曾聽取簡報的官員告訴路透，卡達調解人員今天尋求讓巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團與以色列談判達成協議，內容包括釋放被扣押在加薩走廊的約50名平民人質，以換取停火3天。
這名官員表示，討論中的這項協議已經跟美國協調過，內容還包括以色列釋放監獄中的一些巴勒斯坦婦女和兒童、增加獲准進入加薩走廊（Gaza Strip）的人道援助量。
這將是自從哈瑪斯集團（Hamas）突破邊界突襲以色列部分地區、將人質挾持到加薩以來，最大規模釋放人質行動。
這名官員表示，這項協議概要已獲哈瑪斯接受，但因以方尚未同意而仍就細節進行磋商。目前還不清楚依據這項討論中的協議，以方將釋放多少名巴勒斯坦婦女和兒童。
卡達主導的這項談判近數週來出現重大變化，但是有關目前針對釋放50名平民人質以換取停火3天，以及哈瑪斯已經同意協議概要的部分，過去沒有見諸報導。
卡達外交政策目標遠大，跟哈瑪斯和以色列都有直接管道，之前就曾經幫助調解雙方停火。
這樣的協議有賴哈瑪斯提供仍然存活的平民人質完整名單。
這名官員還說，更全面釋放所有人質不在目前談判議程內。
以色列官員沒立即就此回應。他們之前曾拒絕針對人質談判議題詳細說明，以避免破壞外交行動，或助長他們所說的巴勒斯坦武裝分子「心理戰」相關報導。
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