釋放50人質換停火3天？傳哈瑪斯同意協議概要

圖為15日以色列襲擊加薩走廊南部汗尤尼斯(Khan Younis)的一座清真寺，現場一片瓦礫。路透

曾聽取簡報的官員告訴路透，卡達調解人員今天尋求讓巴勒斯坦 伊斯蘭激進運動哈瑪斯 集團與以色列 談判達成協議，內容包括釋放被扣押在加薩走廊的約50名平民人質，以換取停火3天。

這名官員表示，討論中的這項協議已經跟美國協調過，內容還包括以色列釋放監獄中的一些巴勒斯坦婦女和兒童、增加獲准進入加薩走廊（Gaza Strip）的人道援助量。

這將是自從哈瑪斯集團（Hamas）突破邊界突襲以色列部分地區、將人質挾持到加薩以來，最大規模釋放人質行動。

這名官員表示，這項協議概要已獲哈瑪斯接受，但因以方尚未同意而仍就細節進行磋商。目前還不清楚依據這項討論中的協議，以方將釋放多少名巴勒斯坦婦女和兒童。

卡達主導的這項談判近數週來出現重大變化，但是有關目前針對釋放50名平民人質以換取停火3天，以及哈瑪斯已經同意協議概要的部分，過去沒有見諸報導。

卡達外交政策目標遠大，跟哈瑪斯和以色列都有直接管道，之前就曾經幫助調解雙方停火。

這樣的協議有賴哈瑪斯提供仍然存活的平民人質完整名單。

這名官員還說，更全面釋放所有人質不在目前談判議程內。

以色列官員沒立即就此回應。他們之前曾拒絕針對人質談判議題詳細說明，以避免破壞外交行動，或助長他們所說的巴勒斯坦武裝分子「心理戰」相關報導。