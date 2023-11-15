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世界經濟步向衰退？南韓近況指向全球展望好轉

編譯湯淑君／綜合外電
南韓關鍵出口甦復，是經濟展望好轉的一大證據。（路透）
南韓關鍵出口甦復，是經濟展望好轉的一大證據。（路透）

緊盯歐美經濟脈動的投資人，最近可能愁眉苦臉，擔心一波衰退即將降臨。但若察看另一個世界經濟風向球，全球展望可能是截然不同的景象。

彭博資訊報導，這個有用的全球領先指標就是南韓經濟。最近南韓經濟傳出一連串好消息：關鍵出口正在復甦，勞動市場韌性仍強，這波景氣擴張依然有活力。

南韓通膨依然揮之不去，消費者物價漲勢趨緩速度不如經濟學家預期，所以南韓央行年底前不可能降息。南韓央行在2021年啟動升息，如今已暫停升息腳步，央行總裁李昌鏞和聯準會（Fed）一樣抱持政策利率將升得更高、更久的立場。

從許多方面來看，南韓都反映全球經濟的重大主題。出口約占南韓40%的國內生產毛額（GDP），半導體、汽車和貨輪是出口大宗。南韓與美國、日本和中國大陸的貿易關係密切。

南韓現在經濟好轉，與年初景況大異其趣。當時，衰退看來極可能來襲。2022年尾地產開發商江原道樂高樂園（Legoland）爆發債務違約事件，給南韓金融體系帶來壓力。當時，眾人揣測，南韓央行距離降息不遠了。不料，南韓央行2023年初雖數度暫停升息，但市場預期的降息並未發生。滙豐分析師如今把南韓央行預估啟動降息時點延到2024年第3季。

韓元匯率走勢反映經濟前景改善。韓元是過去六個月來，亞洲「唯二」對美元升值的亞幣之一。自10月中以來，韓元對美元升幅將近2%。日圓表現則最糟。

經濟數據也屢報佳音。第3季GDP季比成長率達0.6%，優於經濟學家預期，也與第2季步調相同。緊接著，官方數據顯示，出口呈現去年底以來首度成長。同時，三星電子財報比市場預期強，也印證展望好轉。

南韓是有用的全球經濟風向球，但萬一美國陷入衰退拖累世界經濟，那麼南韓也難免受牽連。不過，投資人若要掌握全球經濟展望，除了關注美國就業、零售銷售和工業生產等數據外，現在也不妨看看其他國家的指標，南韓經濟顯然堅挺，或許表現得更強。但願經濟漸入佳境的不只是南韓。

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