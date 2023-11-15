2022溫室氣體濃度再創新高 將招致更多極端天氣

聯合國氣象機構今天警告，2022年大氣中的溫室氣體濃度再度創下歷史新高，而且上升趨勢仍在持續。圖為位於印第安納州的發電廠。（美聯社）

聯合國 氣象機構今天警告，2022年大氣中的溫室氣體濃度再度創下歷史新高，而且上升趨勢仍在持續，完全看不到結束的跡象。

法新社報導，聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）表示，去年，導致氣候變暖的3種主要溫室氣體（二氧化碳、甲烷和一氧化二氮）濃度都再度刷新紀錄。

WMO在其第19份「溫室氣體公報」（Greenhouse Gas Bulletin）中表示，溫室氣體濃度升高，意味氣溫將進一步飆升，也會帶來更極端的天氣和更高的海平面。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示：「儘管科學界數十年來一直發出警告、撰寫數以千頁計的報告、召開數十次氣候會議，我們仍持續朝著錯誤方向前進。」

溫室氣體公報發布後不久，聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）將於11月30日至12月12日在杜拜舉行。

根據2015年的巴黎氣候協定（Paris Agreement），締約國同意將全球平均氣溫升幅限制在「遠低於」1850年到1900年平均值的攝氏2度以內，並努力將氣溫升幅控制在1.5度內。

然而，2022年的全球平均氣溫相較於1850年到1900年平均值，高出了1.15度。

塔拉斯表示：「目前的溫室氣體濃度將使我們在本世紀末的氣溫升幅遠高於巴黎協定的目標。」

他說：「隨之而來的將是酷熱高溫 和降雨、冰雪消融、海平面上升、海洋熱含量增加，以及海洋酸化等極端天氣。」

塔拉斯警告：「社會經濟和環境成本將急遽飆升。當前要務就是減少化石燃料的消耗。」