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以軍：在西法醫院對哈瑪斯進行準確且針對性行動

編譯徐榆涵／即時報導
以色列國防軍表示，正在西法醫院特定區域對哈瑪斯進行精確且針對性行動。(路透)
以色列國防軍表示，正在西法醫院特定區域對哈瑪斯進行精確且針對性行動。(路透)

以色列國防軍在X上表示，正在「西法醫院（Al-Shifa Hospital）特定區域對哈瑪斯進行精確、針對性行動」。

貼文指出，根據情報資訊和行動需要，以軍部隊正在西法醫院的特定區域對哈瑪斯進行精確和針對性行動。以色列國防軍正在加薩進行地面行動，以擊敗哈瑪斯並營救人質。以色列正在與哈瑪斯交戰，而不是與加薩平民。

以色列國防軍部隊包括醫療隊和講阿拉伯語的人員，他們接受了專門的訓練，為這種複雜而敏感的環境做好準備，目的是不對被哈瑪斯當作人肉盾牌的平民造成傷害。

最近幾周，以色列國防軍一再公開警告，哈瑪斯繼續將西法醫院作為軍事用途，危及其受國際法保護的地位，並為制止這種非法濫用醫院的行為提供充足時間。

以色列國防軍昨天再次向加薩相關當局通報，醫院內的一切軍事活動必須在12小時內停止。不幸的是，他們沒有。

以色列國防軍也協助醫院進行大規模疏散，並與醫院當局保持定期對話。呼籲醫院裡的所有哈瑪斯恐怖分子投降。

白宮稍早證實，美國掌握的情報顯示，哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織正在利用包括西法等醫院，「隱藏和支持其軍事行動並扣押人質」。

哈瑪斯 以色列 加薩

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