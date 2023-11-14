尼泊爾總理捍衛「禁TikTok政策」 指是朝野共識

由中國科技巨頭字節跳動所開發的熱門短影音軟體抖音。(路透)

有線電視新聞網（CNN）報導，尼國通訊與資訊科技部長夏瑪（Rekha Sharma）13日在記者會上表示，考慮到熱門短影音軟體抖音 （TikTok）正在危害尼泊爾社會和諧，並對尼國家庭和社會結構造成影響，政府已決定全面封鎖抖音。

尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）14日在尼國巴克塔普爾（Bhaktapur）一場活動上捍衛這項政策。他表示，這個決定是經過長時間討論、探究如何管制在社會中散播不和諧及混亂的意圖後，執政黨與在野黨等所有政黨所達成的共識。

該國電信管理局長坎乃爾（Purushottam Khanal）證實，已要求網路服務供應商不得再連結這個應用程式。

路透引述當地媒體報導，過去4年來，尼國記錄了超過1600起抖音相關的網路犯罪行為，各界對於管制該軟體的呼聲也愈來愈大。

抖音由中國科技巨頭字節跳動所開發，每月活躍使用者超過10億，如今卻遭印度 和尼泊爾等國封殺。3年多前，印度以「威脅主權及完整性」為由，下令封鎖抖音等數個熱門中國軟體。印度當時估有超過1.2億個抖音使用者，為抖音最大市場之一。

另外，美國、澳洲 、英國、加拿大和紐西蘭等五眼聯盟成員國此前也祭出規定，限制抖音在政府設備上使用。