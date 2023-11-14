我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

何處是「老」家？美長照開銷暴增 拖垮數百萬家庭

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

尼泊爾總理捍衛「禁TikTok政策」 指是朝野共識

編譯陳曉慈／即時報導
由中國科技巨頭字節跳動所開發的熱門短影音軟體抖音。(路透)
由中國科技巨頭字節跳動所開發的熱門短影音軟體抖音。(路透)

有線電視新聞網（CNN）報導，尼國通訊與資訊科技部長夏瑪（Rekha Sharma）13日在記者會上表示，考慮到熱門短影音軟體抖音（TikTok）正在危害尼泊爾社會和諧，並對尼國家庭和社會結構造成影響，政府已決定全面封鎖抖音。

尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）14日在尼國巴克塔普爾（Bhaktapur）一場活動上捍衛這項政策。他表示，這個決定是經過長時間討論、探究如何管制在社會中散播不和諧及混亂的意圖後，執政黨與在野黨等所有政黨所達成的共識。

該國電信管理局長坎乃爾（Purushottam Khanal）證實，已要求網路服務供應商不得再連結這個應用程式。

路透引述當地媒體報導，過去4年來，尼國記錄了超過1600起抖音相關的網路犯罪行為，各界對於管制該軟體的呼聲也愈來愈大。

抖音由中國科技巨頭字節跳動所開發，每月活躍使用者超過10億，如今卻遭印度和尼泊爾等國封殺。3年多前，印度以「威脅主權及完整性」為由，下令封鎖抖音等數個熱門中國軟體。印度當時估有超過1.2億個抖音使用者，為抖音最大市場之一。

另外，美國、澳洲、英國、加拿大和紐西蘭等五眼聯盟成員國此前也祭出規定，限制抖音在政府設備上使用。

抖音 印度 澳洲

上一則

無須經麻六甲海峽 泰擬推「陸橋」計畫 提供船貨新通道

下一則

哈瑪斯影片稱女兵人質命喪空襲 以色列軍方證實死訊

延伸閱讀

印度部長訪加州特斯拉廠 電動車前進印度引揣測

印度部長訪加州特斯拉廠 電動車前進印度引揣測
去年來美留學生增幅 40餘年最大

去年來美留學生增幅 40餘年最大
以「危害社會和諧」為由 尼泊爾禁用TikTok

以「危害社會和諧」為由 尼泊爾禁用TikTok
危害社會和諧 尼泊爾決定禁用TikTok

危害社會和諧 尼泊爾決定禁用TikTok

熱門新聞

保加利亞預言家萬加故居博物館的庭院裡安放她的紀念碑。(Getty Images)

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

2023-11-09 15:06
三瓶燒肉醬的英文翻譯太直翻，引網友嘲諷。（取自X）

外國客滿頭問號 日本餐廳英文太直翻 在地人：有陷阱

2023-11-08 17:53
以色列國防部長葛朗特表示，國防軍已攻入加薩市心臟地帶，目前哈瑪斯首腦之一辛瓦被困地下碉堡，以軍「正逐漸收緊包圍網」。（美聯社）

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

2023-11-07 20:01
日本小笠原群島硫磺島外海10月30日發生火山噴發，一座新島嶼就此誕生。(影片截圖)

日硫磺島外海誕生全球最新島嶼 海中冒出過程全都錄

2023-11-09 19:43
一對夫妻一覺醒來，身邊竟然多了一隻可愛的虎斑貓。（取材自X平台）

一覺醒來竟有可愛虎斑陪睡 比利時夫妻驚：沒養貓

2023-11-10 01:00
英國航空公司「泰坦航空」空中巴士A321包機10月初從倫敦史坦斯特機場起飛至超過14000英尺（近4267.2公尺）高空時，一名機組人員發現有兩塊窗玻璃不見。(擷自RadarBox航班追蹤網站X)

飛到逾4000公尺高空才發現窗戶不見 英客機緊急返航

2023-11-09 09:49

超人氣

更多 >
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州
APEC直擊╱習近平下榻這裡？酒店圍白幕 場外有零星抗議

APEC直擊╱習近平下榻這裡？酒店圍白幕 場外有零星抗議
10號公路災難性大火 是有人故意縱火

10號公路災難性大火 是有人故意縱火

殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材

殺害肢解華妻 他是恐怖片導演 專拍暴力針對女性題材