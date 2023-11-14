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無須經麻六甲海峽 泰擬推「陸橋」計畫 提供船貨新通道

編譯任中原／綜合外電
泰國政府計畫在南部興建一座「陸橋」，使貨船不用行經麻六甲海峽，可縮減運輸時間四天、節省15%的成本。(路透)
泰國政府計畫在南部興建一座「陸橋」，使貨船不用行經麻六甲海峽，可縮減運輸時間四天、節省15%的成本。(路透)

泰國政府提出一項「陸橋」計畫，將於泰國南部地峽兩端新建港口，並連接鐵公路網，使部分亞洲往來的船貨無須再經過麻六甲海峽，估計可縮減貨運時間四天，撙節成本15%，預估約需資金1兆泰銖（280億美元）。

泰國總理賽塔13日在亞太經合會（APEC）舊金山峰會上提出這項「陸橋」計畫。他表示，預料在2030年之前麻六甲海峽的貨運能量將不堪負荷，而這項新計畫將確保船貨順利流通。

計畫中的「陸橋」長度約100公里。泰國幾十年來一直計畫在克拉地峽開通新運河，而「陸橋」將取代運河計畫。

位於馬來西亞與新加坡之間的麻六甲海峽，一直是連接亞太地區到印度及中東的最短海運航線，全世界約四分之一的海上貿易貨物經過此地。賽塔表示，隨著麻六甲海峽船貨運輸愈來愈忙碌，推升貨運成本，每年發生的海上意外事件平均超過60起。有了這座新「陸橋」，不但能使貨運更快、更便宜，且能解決麻六甲海峽的壅塞問題。

賽塔指出，地峽西側港口的貨櫃處理能量將達一年1,940萬只20呎櫃（TEU），東側港口為1,380萬TEU，約占麻六甲海峽港口總貨量的23%。

他表示，泰國最近幾周已向中國及沙烏地阿拉伯的投資人提出這項計畫，並邀請美國參與投資。

泰國 投資 新加坡

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