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遏止超速出奇招 日警仿製測速照相機 超低成本材料曝光

中央社東京14日綜合外電報導
日本北海道警方啟用取締超速的移動式雷達測速設備「仿製品」，外觀逼真且成本低廉。(截自YouTube@STVニュース北海道)
日本北海道警方啟用取締超速的移動式雷達測速設備「仿製品」，外觀逼真且成本低廉。(截自YouTube@STVニュース北海道)

日本北海道警方今天首度使用取締超速的移動式雷達測速設備「仿製品」，由於外觀逼真且成本低廉，讓北海道警方思考作為遏止超速的「秘密武器」。

日本讀賣新聞報導，北海道警察局交通指導課25歲巡查長大澤上毅，在工作場域看到消毒用酒精的容器（約18公升的方型桶）跟移動式雷達測速設備外觀很像，所以發想出製作仿製品。

這個方桶容器跟移動式雷達測速設備大小幾乎一樣，高度約25公分、寬度約25公分、深度約40公分。只要利用噴漆噴上白色，再貼上反光素材模擬成閃光燈就大功告成。

一台移動式雷達測速設備要價約1000萬日圓（約6.6萬美元），但製作仿製品的材料費只要1000日圓（約6.5美元）就能搞定。

北海道警方從2019年引進移動式雷達測速設備，由於北海道一般道路的固定式測速照相機，已在2022年底因老舊被全數拆除，目前整個北海道僅靠7台移動式雷達測速設備取締超速。

不過，令北海道警方困擾的是，7台移動式雷達測速設備很難涵蓋北海道全境，而從財政上考量也很難增購設備。

今天這台移動式雷達測速設備仿製品被放置在札幌市東區一處路旁，有注意到的駕駛人都急忙減速怕被拍照。北海道警察局交通指導課課長增田紘太郎說，未來將增加仿製品數量，希望能遏止引發重大事故的超速。

影片來源：YouTube STVニュース北海道

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