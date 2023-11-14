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研究：AI生成人臉圖片「幾可亂真」 白人臉孔特別擬真

中央社巴黎13日綜合外電報導
研究指出，現在人工智慧（AI）生成的人臉圖片，可能比真人照片看起來更真實。（路透）
研究指出，現在人工智慧（AI）生成的人臉圖片，可能比真人照片看起來更真實。（路透）

今天公布的研究指出，現在人工智慧（AI）生成的人臉圖片，可能比真人照片看起來更真實，尤其以AI生成的白人照片更易令人誤以為真。

法新社報導，「心理科學」（Psychological Science）期刊刊登的研究指出，AI現在非常擅長繪製白人，已到了「幾可亂真」的程度。

但報告主要執筆人、澳洲國立大學（Australian National University）學者達爾（Amy Dawel）表示，AI描繪其他族裔時，仍傾向於畫出白人特徵，這是因為用以訓練演算法的資料有偏差使然。

她說：「如果白人AI臉孔始終被認為更幾可亂真，這項技術就可能更加深網路上的種族偏見，從而對有色人種產生嚴重影響。」

作者表示，重要的是教育大眾現今的AI有多麼寫實，這樣才能避免假訊息和網路詐騙。

研究人員使用200張圖片，詢問124名受試者哪些是AI圖片，哪些是真人照片，其中100張是AI圖，100張是真人照。

結果發現，最常被認定為真人照的5張臉孔中，有4張是AI照，最常被認為是AI照的5張肖像，有4張是真人。

研究人員還進行另一項實驗，要求600多人對影像的各種品質進行評分，包括吸引力、熟悉度、影像品質等，試圖了解為何AI圖會被誤認為真人照。

研究人員表示，AI圖和真人照仍有很大不同，但受試者要不就是錯誤解讀細節，要不就是完全沒注意到細節。比方說，如果臉蛋比例比較好、較不令人難忘、看起來更熟悉，人會傾向判斷是真人照片，但其實這些特質在AI圖像中更為明顯。

AI 澳洲 教育

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