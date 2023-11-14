前往「鱷魚之鄉」單獨釣魚 澳洲前電台主持人下落不明
澳洲北部近日發生一位前廣播電台節目主持人到鱷魚出沒水域獨自釣魚時失蹤，有關單位正持續進行大規模的陸空搜尋。
BBC與澳洲廣播公司報導，這起事件發生在12日，地點是昆士蘭省凱恩斯以北約850公里的奧利夫河（Olive River）地區。雪梨2GB廣播電台釣魚節目前主持人兼狂熱釣客布查斯基（Roman Butchaski）沒有返回露營地，警方於當晚接到報案。
救援直升機與地面人員此後一直在進行徹底搜查，並在附近尋獲了布查斯基的一些隨身物品。根據警方與當地媒體的報告，除了在河邊尋獲布查斯基跟朋友借的越野車，也發現了一些漁具。
警方14日宣布，更多警員將前往該地區協助搜尋。昆士蘭警察局高級警長阿莫斯（Duane Amos）前一天告訴記者，這個地區是有名的鱷魚棲息地，但布查斯基熟悉當地狀況，「他為自己之前進行過的普通旅程做了充分的準備」。
布查斯基的前搭檔皮奇福德（Gavin Pitchford ）告訴2GB電台，雖然他是雪梨當地人，但是經常前往該地點，「我非常難過，布奇（布查斯基）經常在那裡的岸邊散步，一直在那裡釣魚」，也擔心60多歲又患有糖尿病的布查斯基可能遭遇了醫療問題。
昆省環境科學廳（DES）的發言人表示，8位野生動物官員正在協助警方進行搜尋，以確保警員的安全，「在現階段，沒有證據顯示鱷魚涉及了這起事件。奧利夫河是有名的鱷魚之鄉，該地區的民眾要小心鱷魚」。
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