前往「鱷魚之鄉」單獨釣魚 澳洲前電台主持人下落不明

雪梨2GB廣播電台釣魚節目前主持人12日到鱷魚出沒水域獨自釣魚時失蹤。(取自臉書)

澳洲 北部近日發生一位前廣播電台節目主持人到鱷魚出沒水域獨自釣魚 時失蹤，有關單位正持續進行大規模的陸空搜尋。

BBC與澳洲廣播公司報導，這起事件發生在12日，地點是昆士蘭省凱恩斯以北約850公里的奧利夫河（Olive River）地區。雪梨2GB廣播電台釣魚節目前主持人兼狂熱釣客布查 斯基（Roman Butchaski）沒有返回露營地，警方於當晚接到報案。

救援直升機與地面人員此後一直在進行徹底搜查，並在附近尋獲了布查斯基的一些隨身物品。根據警方與當地媒體的報告，除了在河邊尋獲布查斯基跟朋友借的越野車，也發現了一些漁具。

警方14日宣布，更多警員將前往該地區協助搜尋。昆士蘭警察局高級警長阿莫斯（Duane Amos）前一天告訴記者，這個地區是有名的鱷魚棲息地，但布查斯基熟悉當地狀況，「他為自己之前進行過的普通旅程做了充分的準備」。

布查斯基的前搭檔皮奇福德（Gavin Pitchford ）告訴2GB電台，雖然他是雪梨當地人，但是經常前往該地點，「我非常難過，布奇（布查斯基）經常在那裡的岸邊散步，一直在那裡釣魚」，也擔心60多歲又患有糖尿病的布查斯基可能遭遇了醫療問題。

昆省環境科學廳（DES）的發言人表示，8位野生動物官員正在協助警方進行搜尋，以確保警員的安全，「在現階段，沒有證據顯示鱷魚涉及了這起事件。奧利夫河是有名的鱷魚之鄉，該地區的民眾要小心鱷魚」。