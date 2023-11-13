加薩燃料見底…聯合國警告：人道救援恐在48小時內暫停

在以色列國防軍全面圍困下，加薩燃料幾乎見底，聯合國不同部會警告，人道援助恐在48小時內暫停作業，連帶影響物資卡車將在14日停運。(路透)

英國衛報報導，在以色列國防軍全面圍困下，加薩 燃料幾乎見底，聯合國 不同部會警告，人道援助恐在48小時內暫停各項作業，連帶影響物資卡車將在14日停運。

聯合國近東巴勒斯坦 難民救濟工作署（UNRWA）加薩官員懷特（Thomas White）13日稍早在社群平台X寫道，「由於燃料無法進入加薩，人道行動不得不再接下來48小時內陷入停擺。」他還補充自從10月7日至今便沒有燃料進入加薩。

除此之外，聯合國位於加薩的人道事務辦公室官員多明尼克（Andrea De Domenico）警示，由於缺乏燃料，從拉法關口通關的物資卡車將在14日停運。

同時，他向紐約記者透露，此時此刻加薩平民「命懸一線」，尤其保溫箱亟需電力維持運作以保嬰兒狀況，「現在立刻馬上進行人道停火並供應燃料，我們快沒有時間了，再這樣下去將遭遇更龐大的災難。」

多明尼克提到76輛卡車在12日進入加薩，「事實上我們並沒有增加亟需的救援物資，而是收到近東巴勒斯坦難民救濟工作署通知，由於燃料見底，明天開始可能無法進行接收物資卡車的作業。人道援助的相關作業以小時為單位不斷惡化。」