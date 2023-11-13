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加薩最大醫院淪停屍間…腐爛遺體堆積如山 慘遭野狗啃食

編譯徐榆涵／即時報導
數千人可能受困加薩最大的西法醫院（Al-Shifa Hospital），當地官員警告，院內堆積著腐爛的屍體，院方已無法負荷。（Getty Images）
數千人可能受困加薩最大的西法醫院（Al-Shifa Hospital），當地官員警告，院內堆積著腐爛的屍體，院方已無法負荷。（Getty Images）

以色列哈瑪斯戰火未停歇，數千人可能受困加薩最大的西法醫院（Al-Shifa Hospital），當地官員警告，院內堆積著腐爛的屍體，院方已無法負荷。

BBC報導，世界衛生組織（WHO）警告稱，西法醫院也面臨斷電和燃料短缺問題，院內「幾乎成了一座墓地」。醫院經理則表示，醫院處於「封鎖」狀態，狗狗已經開始啃食屍體。

西法醫院周圍地區近日發生激烈戰火，有報導指，戰車和裝甲車距離醫院大門只有幾公尺遠。美國總統拜登表示，他希望看到醫院「減少侵入性行為」，並稱醫院「必須受到保護」。

以色列指控哈瑪斯在醫院地下隧道中運作指揮控制中心，哈瑪斯和醫院都否認該點。並指責管理加薩地帶的哈瑪斯「阻止人道主義解決方案」。

以色列軍隊也表示，雖然西法醫院附近發生衝突，但醫院本身沒有槍擊事件，也沒有圍困，任何人都可以離開。

WHO發言人林德邁爾（Christian Lindmeier）表示，約有600人仍留在醫院，其他人則躲在走廊上。

他表示，「醫院周遭有屍體，已無法處理，甚至無法埋葬或運送到任何形式的太平間。醫院已經不能正常運作了。它幾乎成了一個墓園。」

哈瑪斯管理的衛生部表示，醫院內至少還有2300人，其中包括多達650名患者、200至500名工作人員以及約1500名尋求庇護者。

醫生們還提到醫院裡屍體堆積如山並腐爛，西法醫院經理塞爾米亞（Mohamed Abu Selmia）表示，大約有150具屍體正在腐爛，「發出難聞的氣味」。

他告訴BBC，以色列當局仍未批准這些屍體運離醫院並進行埋葬，狗狗現在已經進入醫院並啃食屍體。

此外，由於斷電，西法醫院新生兒病房中有數十名早產兒無法再待在保溫箱內。塞爾米亞說，其中七名嬰兒現已因缺氧而喪命，稱已與以色列當局進行談判，試圖撤離嬰兒，但尚未達成協議。

哈瑪斯 以色列 加薩

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