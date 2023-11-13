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歐盟譴責哈瑪斯用醫院當盾牌 籲以色列保護平民

中央社布魯塞爾12日綜合外電報導
歐盟譴責哈瑪斯在加薩「利用醫院和平民當作盾牌」的行徑，圖為具備重要戰略位置的西法醫院。(路透)
歐盟譴責哈瑪斯在加薩「利用醫院和平民當作盾牌」的行徑，圖為具備重要戰略位置的西法醫院。(路透)

歐盟今天譴責哈瑪斯（Hamas）在加薩「利用醫院和平民當作盾牌」的行徑，同時也敦促以色列要展現「最大程度的克制」以保護平民，使其免受持續中戰爭的影響。

歐洲聯盟（EU）外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在聲明中說：「歐盟對加薩（Gaza）日益加深的人道主義危機感到十分擔憂。」

歐盟發出呼籲之際，加薩最大的醫療機構西法醫院（Al-Shifa Hospital）多次成為攻擊的目標。加薩衛生官員表示，其中在今天的一次攻擊摧毀了心臟科病房。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）表示，另一個醫療機構聖城醫院（Al-Quds Hospital）因為發電機燃油短缺而停止服務。

以色列否認蓄意針對醫院進行攻擊，並指控哈瑪斯利用這些設施或它們地下的通道作為藏身之處，不過這樣的說法遭哈瑪斯否認。

歐盟的聲明說：「這些敵對的行動嚴重影響醫院運作，並對平民和醫護人員帶來可怕的傷亡。」

「歐盟強調，國際人道法（International Humanitarian Law）明文規定，醫院及院內醫療用品、平民必須受到保護。」

「除此之外，還必須讓醫院隨時能獲得最緊急情況下所需使用的醫療用品，且要讓需要緊急醫療照護的患者能安全地被疏散。在這樣的情況下，我們敦促以色列做最大程度的克制，以確保平民受到保護。」

聲明中說到：「歐盟譴責哈瑪斯利用醫院及平民當作盾牌的行為。」

歐盟也重申其立場，稱以色列「有權根據國際法和國際人道法來保衛自己。」

歐盟呼籲允許人道主義援助迅速且「不受阻礙」的進入，以便救援物資能夠送到加薩民眾手上，他們1個多月來頻頻遭轟炸襲擊，飽受流離失所之苦，能獲得的水、食物、燃料、避難之處都極為有限。

歐盟呼籲哈瑪斯釋放其武裝分子10月7日攻擊鄰近加薩的以色列社區時所挾持的240名人質，並稱允許紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）探望人質「至關重要」。

歐盟表示：「我們也要一起呼籲，立即停止敵對行動，並建立起人道主義走廊。」

根據以色列的數據，這場由哈瑪斯10月7日襲擊引發的加薩史上最血腥戰爭，已經奪走約1200條人命，其中多數是平民。

而根據加薩哈瑪斯執政當局媒體辦公室所稱，以色列無情的回擊，已害死至少1萬1180人，遇害者大多為平民，當中還包括4609名兒童。

歐盟 加薩 哈瑪斯

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