馬達加斯加總統大選將登場 示威釀暴力衝突引關切

馬達加斯加總統拉喬利納，在塔那那利佛Antsonjombe體育館舉行選舉前的最後一次競選集會。(路透)

印度洋島國馬達加斯加總統大選首輪投票 因故延後一周後，將在16日登場。在反對派不滿競選連任的總統拉喬利納諸多爭議而持續抗議數周後，這場選舉顯得情勢緊繃。

法新社報導，馬達加斯加長久以來選舉爭議不斷，今年似乎也不例外，且嚴重政治危機還延伸到法院和街頭上演。

現年49歲的拉喬利納（Andry Rajoelina）面臨12位挑戰者。但他今年6月遭媒體踢爆，早已在2014年取得法國國籍，引發外界要求拔除他參選資格的呼聲。

不滿拉喬利納的人士說，依照馬達加斯加法律，他已失去本國籍，因此無法成為國家領導人。

拉喬利納則否認試圖隱瞞自己擁有雙重國籍；但批評人士表示，他一直沒坦白。拉喬利納接受媒體訪問時解釋，他是為了讓子女能在海外求學、「出於父愛」才取得法國國籍。

馬達加斯加最高法院9月駁回拉喬利納參選資格無效之訴，激起反對陣營憤怒。

拉喬利納的爭議不止於此。他為了競選連任而遵照憲法辭職後，原應代理總統職務的國會上議院議長卻以「個人因素」為由婉拒接任，於是國政落到總理帶領的「共治政府」頭上。

但由於馬達加斯加總理是拉喬利納的盟友，因此這樣的發展引發外界強烈批評。有11名總統候選人抨擊這是讓情勢對拉喬利納有利的「制度政變」。

這群反對者自10月初以來在首都安塔那那利佛（Antananarivo）幾乎每天舉行未經許可的遊行示威，通常有數百人參加，但一貫面臨強大警力包圍。

且當示威者試圖在馬達加斯加政治抗議活動標誌地點、首都的5月13日廣場（May 13 Square）聚集時，往往遭到警方發射催淚瓦斯驅離 。許多人因此受傷，一些總統候選人也曾短暫遭到拘留。

原定本月9日舉行的總統大選首輪投票，也因為一名候選人在示威集會中受傷，使得馬達加斯加憲法法院決定將投票日延後。

歐洲聯盟（EU）、美國和其他一些國際社會成員，都已對馬達加斯加選舉示威的暴力情況表達「深度關切」，抨擊當局使用武力過當。