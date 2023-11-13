凱特拒絕再幫哈利當和平橋梁 英皇室專家繼續怪罪梅根

凱特（左）與哈利之間失和，過往的歡樂成為回憶。（路透）

英國皇室和哈利 王子與其妻梅根 的不合，短期內應該不可能解決，根據英國媒體引述即將推出新書的皇室專家珍妮龐德說法，過去哈利的嫂嫂凱特 總是扮演他和哥哥威廉之間的橋梁，但凱特現在完全不想再做這種事，因為哈利在年初推出的回憶錄「備胎」（直譯）中，對於威廉、皇室與凱特都有不諒解的描述，稱威廉對他動手、凱特惹哭梅根等等，讓凱特大感受傷，到現在還沒消氣，也不打算在象徵闔家團圓的耶誕佳節跟哈利一家和解。

珍妮龐德對於哈利和凱特之間的結，維持英國媒體一貫的口徑，繼續將罪魁禍首指向梅根：「我覺得凱特對於哈利稱她在婚禮前的試裝風波中把梅根氣哭還很受傷，而且從梅根的角度來看，據哈利轉述，凱特與威廉從一開始彼此初次見面就對她很有距離，有點冷漠。」但珍妮龐德馬上就補了一句：「但是我們都見過凱特非常願意給人擁抱，儘管是跟她沒關係，也不會再碰到的人。我們要記得哈利曾經形容凱特像是自己從來沒有過的姊姊，可是現在她像是他再也不想見到的嫂嫂。」言下之意，「美國女人」梅根一嫁進來，所有的和諧都被破壞了，而且梅根感覺威廉與凱特對她有距離，也絕對是梅根自己想太多。英國皇室專家的邏輯，向來就是一切道理都只在英國皇室這邊。