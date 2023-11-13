我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴動牛角男 參選聯邦眾議員

二度買房消費者 中位數年齡58歲

凱特拒絕再幫哈利當和平橋梁 英皇室專家繼續怪罪梅根

記者蘇詠智／即時報導
凱特（左）與哈利之間失和，過往的歡樂成為回憶。（路透）
凱特（左）與哈利之間失和，過往的歡樂成為回憶。（路透）

英國皇室和哈利王子與其妻梅根的不合，短期內應該不可能解決，根據英國媒體引述即將推出新書的皇室專家珍妮龐德說法，過去哈利的嫂嫂凱特總是扮演他和哥哥威廉之間的橋梁，但凱特現在完全不想再做這種事，因為哈利在年初推出的回憶錄「備胎」（直譯）中，對於威廉、皇室與凱特都有不諒解的描述，稱威廉對他動手、凱特惹哭梅根等等，讓凱特大感受傷，到現在還沒消氣，也不打算在象徵闔家團圓的耶誕佳節跟哈利一家和解。

珍妮龐德對於哈利和凱特之間的結，維持英國媒體一貫的口徑，繼續將罪魁禍首指向梅根：「我覺得凱特對於哈利稱她在婚禮前的試裝風波中把梅根氣哭還很受傷，而且從梅根的角度來看，據哈利轉述，凱特與威廉從一開始彼此初次見面就對她很有距離，有點冷漠。」但珍妮龐德馬上就補了一句：「但是我們都見過凱特非常願意給人擁抱，儘管是跟她沒關係，也不會再碰到的人。我們要記得哈利曾經形容凱特像是自己從來沒有過的姊姊，可是現在她像是他再也不想見到的嫂嫂。」言下之意，「美國女人」梅根一嫁進來，所有的和諧都被破壞了，而且梅根感覺威廉與凱特對她有距離，也絕對是梅根自己想太多。英國皇室專家的邏輯，向來就是一切道理都只在英國皇室這邊。

不過就算他們再怎麼砲轟，哈利是鐵了心要護妻到底，不要說凱特沒有興趣主動為皇室和他搭橋，他也並沒有對於「和解」這件事情多感興趣了，在大西洋兩岸各自安好，變成目前可能最好的情況。

威廉（左起）、哈利、梅根與凱特之間的心結很難化解，年底前還不可能和好。（路透）
威廉（左起）、哈利、梅根與凱特之間的心結很難化解，年底前還不可能和好。（路透）

凱特 哈利 梅根

上一則

北約：無意成印太軍事聯盟 但將力阻中國改變台灣現狀

下一則

瑞典環保少女挺巴勒斯坦 男子衝上台抗議：別談政治

延伸閱讀

梅根、哈利不在乎英皇室和不和解？父王生日又起風波

梅根、哈利不在乎英皇室和不和解？父王生日又起風波
姊姊赴佛州過堂控梅根誹謗 律師促駁回案件

姊姊赴佛州過堂控梅根誹謗 律師促駁回案件
再度開戰 哈利與梅根控英皇室造假、抹黑

再度開戰 哈利與梅根控英皇室造假、抹黑
英國皇室再挑起戰火？已故女王密友砲轟梅根害慘哈利

英國皇室再挑起戰火？已故女王密友砲轟梅根害慘哈利

熱門新聞

保加利亞預言家萬加故居博物館的庭院裡安放她的紀念碑。(Getty Images)

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

2023-11-09 15:06
三瓶燒肉醬的英文翻譯太直翻，引網友嘲諷。（取自X）

外國客滿頭問號 日本餐廳英文太直翻 在地人：有陷阱

2023-11-08 17:53
以色列國防部長葛朗特表示，國防軍已攻入加薩市心臟地帶，目前哈瑪斯首腦之一辛瓦被困地下碉堡，以軍「正逐漸收緊包圍網」。（美聯社）

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

2023-11-07 20:01
日本小笠原群島硫磺島外海10月30日發生火山噴發，一座新島嶼就此誕生。(影片截圖)

日硫磺島外海誕生全球最新島嶼 海中冒出過程全都錄

2023-11-09 19:43
一對夫妻一覺醒來，身邊竟然多了一隻可愛的虎斑貓。（取材自X平台）

一覺醒來竟有可愛虎斑陪睡 比利時夫妻驚：沒養貓

2023-11-10 01:00
以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37

超人氣

更多 >
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
如94年大地震 洛市中心10號公路大火 影響百萬人

如94年大地震 洛市中心10號公路大火 影響百萬人
日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％
特斯拉Cybertruck禁1年內轉售 違者可能遭求償5萬元

特斯拉Cybertruck禁1年內轉售 違者可能遭求償5萬元
南加「迷你」超市風靡 小而美走鄰家風

南加「迷你」超市風靡 小而美走鄰家風