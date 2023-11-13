泰國擬讓中國公安巡邏遭批 政府澄清：協助辦案

曼谷百貨公司槍擊事件嚇壞中國遊客，泰國政府擬讓中國公安和泰警一起在景點巡邏，以增加遊客信心。不過報導一出遭到質疑，政府發言人趕緊澄清公安只是協助辦案，不會加入巡邏。10月3日，泰國曼谷暹羅百麗宮購物中心內發生槍擊事件。(歐新社)

曼谷百貨公司槍擊 事件嚇壞中國遊客，泰國 政府擬讓中國公安和泰警一起在景點巡邏，以增加遊客信心。不過報導一出遭到質疑，政府發言人趕緊澄清公安只是協助辦案，不會加入巡邏。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發前的2019年，赴泰國觀光 旅遊人次達3980萬，其中中國遊客占1098萬人次。

觀光暨體育部曾在今年6月預估全年外國旅客人次約可達到2500萬人次，若中國遊客十一長假順利回流，可達到2800萬到3000萬人次。

但受到中國經濟放緩以及網路盛傳東南亞詐騙擄人案的影響，中國遊客回流不如預期，觀光暨體育部原先預測今年1到7月中國旅客赴泰人次可達到500到700萬人次，但實際人次只達到200萬人次。

因此賽塔新內閣首波趕在中國十一長假前開放中國和哈薩克旅客從9月25日開始到明年2月底赴泰免簽證，但未料10月3日發生暹羅百麗宮槍擊事件，大批已經下訂旅館的中國遊客退訂，更嚇到了本來預計造訪泰國的中國人。

民族報（The Nation）和泰國公視（Thai PBS）報導，泰國觀光局局長塔帕妮（Thapanee Kiatphaibool）昨天和總理賽塔（Srettha Thavisin）開會，討論遊客面臨的安全問題，以及如何確保遊客的旅遊品質。

塔帕妮會後表示，為了增進中國遊客的信心，泰國政府決定讓中國公安在幾個特定的觀光景點加入巡邏的行列，相關單位將於15日在觀光警察總部開會討論計畫執行細節。

塔帕妮表示，讓中國公安在泰國巡邏是很重要的，因為這樣可以向中國遊客展現泰國正在加強安全措施，而且如果中國公安可以確認泰國是安全的，也能加強中國遊客的信心。

新聞曝光後卻引起泰國民眾不滿，認為泰國是主權獨立的國家，為什麼可以讓中國公安在泰國領土上巡邏。

泰國總理府發言人柴伊（Chai Watcharong）稍晚趕緊滅火澄清，由於中國遊客擔心造訪泰國會被在泰國的中國罪犯盯上，而嚇阻中國人犯罪最好的方式就是邀請中國公安到泰國來，因此中國公安是協助打擊在泰國犯罪的中國人，以增加遊客的信心和安全感。

柴伊表示，中國公安不會加入泰國警方巡邏的行列，只是協助泰國警察辦案，並不會削弱泰國的主權。