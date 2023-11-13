日男間諜罪判12年 岸田文雄可能向習近平提關切

日本首相岸田文雄。(路透)

一名日籍男子在中國湖南省被控違反「反間諜法」判囚12年，外媒報導，日本 首相岸田文雄 本周可能與中國國家主席習近平 在舊金山APEC會談，將提到此案。

日本放送協會（NHK）9日引述政府消息人士報導，岸田文雄考慮於11月16日左右，在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）上與習近平進行場邊會談。

自由亞洲電台引述共同社等日媒報導，本周岸田文雄和習近平可能在APEC會議期間進行會談，屆時岸田可能會提到日本公民被拘留的問題。

湖南長沙一名文姓律師今天接受自由亞洲電台採訪時表示，此案涉及國與國之間的關係，在中日關係有著特殊淵源和當前大背景下，中日兩國民間交往或多或少帶有了解對方言行的目的，雙方都想了解一下對方包括商業性調查、政府背景的調查，中國對日本估計也有，而且還不少。

這名律師說，中國法律嚴苛，但具體部門在執行時，往往選擇性執法。當中日關係友好時，遇到類似情況，當局儘可能不採取行動。

這名在湖南被判刑的50多歲的男子，在中國從事護理相關行業工作，2019年7月在湖南省長沙市被逮捕，雖然被認定有間諜行為，但作為犯罪事實的具體內容至今不明，今年2月被長沙市中級人民法院判處有期徒刑12年，不服而上訴但遭駁回。