「歷來最大」氣候遊行在荷蘭登場 瑞典環保少女響應

瑞典環保少女童貝里今天與數萬人一同參加在荷蘭阿姆斯特丹舉行的「歷來最大」氣候遊行，在荷蘭全國大選將於10天後登場之際，盼能把氣候危機議題推上政治議程。圖為11月12日，瑞典氣候活動家童貝里（右）參加在阿姆斯特丹舉行的氣候與正義遊行。（Getty Images）

瑞典 環保少女童貝里今天與數萬人一同參加在荷蘭阿姆斯特丹舉行的「歷來最大」氣候遊行，在荷蘭全國大選將於10天後登場之際，盼能把氣候危機議題推上政治議程。

示威者高舉寫有「我們的房子著火了」、「2050年：『爸爸，樹是什麼？』」、「現在就要氣候正義」的標語，集結在阿姆斯特丹市中心廣場後，分赴大街小巷遊行。

主辦單位表示，約有7萬人共襄盛舉，打破先前類似遊行的紀錄。主辦單位是由幾個施壓團體組成，包括「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）、「週五為未來而戰」（Fridays for Future）、國際扶貧組織「樂施會」（Oxfam）和環保團體「綠色和平組織」（Greenpeace）。

童貝里（Greta Thunberg）對群眾表示：「我們不是處於災難邊緣，而是生活在其中。」

「幾十年來，處於氣候危機前線的人們一直在親身經歷氣候危機的後果，他們一直示警，我們卻沒傾聽。」

19歲的政治系學生維恩霍文（Tijn Veenhoven）告訴法新社：「氣氛太棒了，我能感受到很多年輕人想改變世界的能量。」

18歲的物理系學生史奈爾（Ieke Snel）則說：「我只是生氣，因為全世界都火大了，但沒人採取任何行動。」