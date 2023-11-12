俄裔全家淪哈瑪斯人質、媽媽被拍宣傳片 以人廣場聲援

以色列國寶級作曲家和歌手阿爾茲（Shlomo Artzi）帶領民眾唱以色列國歌「希望」（Hatikvah）。（中央社）

以色列 被哈瑪斯 綁架的200多名人質迄今被俘逾五周，其中俄羅斯移民特魯帕諾夫（Trupanov）一家，自10月7日起就全家失聯，以色列民眾11日齊聚特拉維夫「人質廣場」，為家族中當天生日的薩沙慶生，祈禱他和所有被俘人質平安回家。

特魯帕諾夫一家包括維塔利（Vitaly） 和雅內娜（Yelena）夫婦、祖母伊雷娜（Irena）、兒子薩沙（Sasha）和其女友柯恩（Sapir Cohen），一家人10月7日即在尼爾奧茲（Nir Oz）集體農場（Kibbutz）失蹤，至今下落不明。

特魯帕諾夫一家25年前從俄羅斯移民至以色列，在以色列沒有其他親人。他們的朋友已獲知薩沙的父親維塔利可能在哈瑪斯的襲擊中身亡，薩沙的母親雅內娜則出現在10月30日哈瑪斯發布的宣傳影片，是三位人質其中之一。

11日是薩沙28歲生日，他的朋友為他在「人質廣場」的角落擺設桌椅、生日蛋糕、餅乾甜點、象徵性禮物、氣球、卡片等為他慶生，不少群眾一起為他和家人祈福。

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突發數千枚飛彈攻擊以色列，屠殺至少1200平民，並挾持約240名包括高齡長者、幼童和婦女為人質。這起被以色列人稱為「黑色安息日」的悲劇發生至今滿五周，以色列地面攻擊部隊已深入北加薩 ，將南北加薩隔開，並開闢走道讓北加薩民往南避難；以色列國防軍（IDF）則圍堵哈瑪斯組織大本營所在的加薩市（Gaza City）。

位在特拉維夫市中心的「沙羅納花園」（Sarona Gardens） 和「園區」（譯自希伯來語HaKyria）兩個相鄰街區，自戰爭爆發以來已逐漸成為群眾聚集、支持人質和人質家屬的動員中心。「園區」是以色列國防部和軍事參謀總部，可稱是以色列的「五角大廈」。

「園區」北側對面的特拉維夫藝術博物館廣場，現在置有志工遮棚、家屬為人質守夜帳篷、大型活動舞台及螢幕、安息日晚餐桌、象徵性空椅和為人質祈安的大幅布條、海報等各種擺設，已在當地被稱為「人質廣場」（Hostages Square）。

「沙羅納花園」和「人質廣場」每天都有群眾聚集，人質家屬和支持人士互相慰問、志工分發海報及象徵平安歸來的黃絲帶，也有人義賣印有「現正就帶他們回家」（Bring Them Home Now!）的T恤支持人質及家屬。

「人質和失蹤家庭論壇」（The Hostage and Missing Families Forum）在10月7日慘劇發生後即成立，每個周末在人質廣場舉辦大型集會，包括星期五傍晚的「迎接安息日」（Receiving the Shabbat）聚會，邀請特拉維夫及鄰近城鎮民眾共同參與並為人質及家屬祈福，以及周六晚間的大型晚會或抗議活動，讓人質家屬表達他們的訴求、向政府抗議施壓、並呼籲國際社會支援。

11日的抗議集會，除了人質家屬上台發表聲明，以色列前任總統李佛林（Reuven Rivlin）及國寶級作曲家和歌手阿爾茲（Shlomo Artzi）也到場為人質和家屬打氣。

李佛林向群眾表示：「我與你們一起，堅定地呼籲讓所有人質回家。我也呼籲世界各地的所有領導人，能夠提供訊息，在所有領域採取行動，釋放人質。」

他還説他聯繫了紅十字會並直接問他們：「當你們不強迫哈瑪斯允許你們探視所有被綁架者時，我們應該如何回應你們向加薩提供人道主義援助的要求？你們為什麼避免去見那些殺害兒童、老人和婦女並利用他們的男人作為人肉盾牌的惡魔？」

阿爾茲則在現場演唱「我們不需要更多」（We Don't Need More），這首歌是他在1967年的以阿「六日戰爭」時期有感戰爭的殘酷而寫，對在場的成千上萬以色列民眾深具意義。阿爾茲也帶領群眾高唱以色列國歌「希望」（Hatikvah）。