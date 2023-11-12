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日本關西多處水源PFAS超標 大阪居民血檢異常

編譯盧思綸／即時報導
日本媒體報導，關西地區多處河川、地下水被檢出全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS）超標，大阪府攝津市開始對市民進行血液檢測，結果發現87人中有31人血液中含有高濃度PFAS。圖為大阪淀川沿岸，示意圖。（Getty Images）
日本媒體報導，關西地區多處河川、地下水被檢出全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS）超標，大阪府攝津市開始對市民進行血液檢測，結果發現87人中有31人血液中含有高濃度PFAS。圖為大阪淀川沿岸，示意圖。（Getty Images）

日本每日放送電視台（MBS）報導，關西地區多處河川、地下水被檢出全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS）超標，大阪府攝津市遂針對市民進行血液檢測，結果發現87人中有31人血液中含有高濃度PFAS，超過美國安全標準。

日本新聞調查網站Tansa報導，對此，民主醫療機構聯合會（Osaka Min-Iren）和其他組織將召集志工，委託京都大學醫學院進行分析，擴大對當地1000人進行血液檢測，目前已達到3成檢測進度，結果將交付中央採取措施。

PFAS是一種永久性化學物質，因具備防水、防油、及摩擦力小的特性，自1940年代起便廣泛被用作表面塗料，如衣物、紙張護膜、食品包裝材料、炊具、消防泡沫等。

PFAS的高穩定度固然實現許多生活用途，卻也因此不容易被自然分解，而在生產PFAS過程中可能會汙染附近環境的飲用水及土壤，並進入生態鏈中汙染動植物。

一般來說，PFAS在環境和人體的代謝時間為3至9年。

根據美國國家環境保護局（U.S. Environmental Protection Agency），目前已有研究顯示人類接觸PFAS可能導致健康問題，包括生育能力下降、兒童發展遲緩、免疫系統下降、膽固醇升高和癌症和肥胖風險增加等。

檢測 日本 醫學

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