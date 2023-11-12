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美日南韓防長強調台海和平 將即時共享北韓飛彈數據

中央社東京/首爾12日綜合外電報導
南韓國防部長申源湜。(歐新社)
南韓國防部長申源湜。(歐新社)

南韓國防部今天表示，南韓、日本及美國國防部長同意，將按計畫於12月啟動即時共享北韓飛彈預警數據計畫。此外，三國防長也強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

路透報導，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）今天在首爾會見南韓國防部長申源湜，日本防衛大臣木原稔也透過視訊與會。

木原稔告訴記者，他們討論了如何在「嚴峻安全環境」下加強三方合作。他表示，這是他們首次舉行這類會議。

拜登總統、南韓總統尹錫悅及日本首相岸田文雄曾在今年8月18日峰會上同意，三國將於年底前即時共享北韓飛彈預警數據。

南韓國防部在聲明中指出，三國防長也譴責北韓與俄羅斯日益加強的軍事合作違反聯合國決議，並強調台灣海峽和平及穩定的重要性。

美日韓防長也商定，將於今年內制定「多年三邊演練計畫」，並從明年1月起實施更高效、更具系統性的三邊聯演。

南韓軍方指稱，美軍參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown）今天也在首爾另一場會議中，與南韓合同參謀本部議長金承謙會談。

南韓合同參謀本部發表聲明指出，這是布朗10月上任以來首次造訪南韓，期間討論了北韓的「持續挑釁」，包括發射飛彈，他還重申美國對南韓的防衛承諾。

南韓 國防部 北韓

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