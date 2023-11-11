我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

出生心疾同住ICU 他倆大學再成室友

傳加薩醫院遭以色列軍隊攻擊 1名嬰兒不幸喪生

中央社耶路撒冷11日綜合外電報導
巴勒斯坦官員表示，以色列今天在加薩最大的醫院周圍開火。圖為10日的西法醫院（Al-Shifa Hospital）。（Getty Images）
巴勒斯坦官員表示，以色列今天在加薩最大的醫院周圍開火。圖為10日的西法醫院（Al-Shifa Hospital）。（Getty Images）

巴勒斯坦官員表示，以色列今天在加薩最大的醫院周圍開火，造成1名嬰兒喪生，數十名患者面臨危險。以色列則稱，1名阻止另間醫院撤離的哈瑪斯武裝分子被以軍打死。

路透社報導，以色列表示，在加薩北部醫院避難的醫師、患者和數千名其他人員必須離開，以便他們對付哈瑪斯槍手。據稱這些槍手已在以軍據點的地底下和周圍設立指揮中心。

哈瑪斯則否認利用醫院進行相關行動。醫護人員表示，病人如果被強制轉移，可能會死亡；巴勒斯坦官員也稱，以色列的射擊武器造成人員離開時身陷危險。

西法醫院（Al-Shifa Hospital）的一名整形外科醫生告訴路透社，「這裡完全是一個戰區，醫院裡瀰漫恐怖氣氛。轟炸行動已延續超過24小時，完全沒有中斷。」

他說，醫院的多數工作人員和在醫院避難的人都已離開，但仍有500名患者留在院內。

以色列國防部領土內政府活動協調局（Coordination of Government Activities in the Territories，COGAT）局長特卓（Moshe Tetro）上校則表示，「以色列國防軍和哈瑪斯恐怖分子在醫院周圍發生衝突，但院內沒有發生槍擊事件，（醫院）也沒有遭到圍困」。

特卓強調，他一直與醫院院長保持聯繫，「我多次告訴對方，我們可以針對任何想要安全離院的人進行協調。」

西法醫院院長賽梅耶（Mohammad Abu Selmeyah）昨晚說，該院遭到以國軍隊襲擊，患者處境堪憂。

巴勒斯坦衛生部發言人今天表示，以色列的砲擊導致1名加護病房的患者死亡。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

上一則

烏克蘭當局證實 基輔時隔近2個月再遭俄空襲

延伸閱讀

馬斯克：如果殺害孩子 將培養出更多哈瑪斯成員

馬斯克：如果殺害孩子 將培養出更多哈瑪斯成員
學生團體反以活動屢含威脅言論 哥倫比亞大學停權

學生團體反以活動屢含威脅言論 哥倫比亞大學停權
哈瑪斯突襲當天 他屏息躲在樹上逃過一劫

哈瑪斯突襲當天 他屏息躲在樹上逃過一劫
以色列：不尋求統治加薩 但須進駐部隊 巴：不會搭著以戰車返加薩

以色列：不尋求統治加薩 但須進駐部隊 巴：不會搭著以戰車返加薩

熱門新聞

以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

2023-11-04 21:32
保加利亞預言家萬加故居博物館的庭院裡安放她的紀念碑。(Getty Images)

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

2023-11-09 15:06
以色列國防部長葛朗特表示，國防軍已攻入加薩市心臟地帶，目前哈瑪斯首腦之一辛瓦被困地下碉堡，以軍「正逐漸收緊包圍網」。（美聯社）

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

2023-11-07 20:01
三瓶燒肉醬的英文翻譯太直翻，引網友嘲諷。（取自X）

外國客滿頭問號 日本餐廳英文太直翻 在地人：有陷阱

2023-11-08 17:53
日本小笠原群島硫磺島外海10月30日發生火山噴發，一座新島嶼就此誕生。(影片截圖)

日硫磺島外海誕生全球最新島嶼 海中冒出過程全都錄

2023-11-09 19:43

超人氣

更多 >
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」

金獎影后楊紫瓊官宣新身分 遭網砲轟「對你太失望」
豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢
洛城華女碎屍案 兇嫌夫照片曝光 曾因暴力攻擊判刑

洛城華女碎屍案 兇嫌夫照片曝光 曾因暴力攻擊判刑