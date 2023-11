傳加薩醫院遭以色列軍隊攻擊 1名嬰兒不幸喪生

巴勒斯坦官員表示,以色列今天在加薩最大的醫院周圍開火。圖為10日的西法醫院(Al-Shifa Hospital)。(Getty Images)

巴勒斯坦 官員表示,以色列 今天在加薩最大的醫院周圍開火,造成1名嬰兒喪生,數十名患者面臨危險。以色列則稱,1名阻止另間醫院撤離的哈瑪斯 武裝分子被以軍打死。

路透社報導,以色列表示,在加薩北部醫院避難的醫師、患者和數千名其他人員必須離開,以便他們對付哈瑪斯槍手。據稱這些槍手已在以軍據點的地底下和周圍設立指揮中心。

哈瑪斯則否認利用醫院進行相關行動。醫護人員表示,病人如果被強制轉移,可能會死亡;巴勒斯坦官員也稱,以色列的射擊武器造成人員離開時身陷危險。

西法醫院(Al-Shifa Hospital)的一名整形外科醫生告訴路透社,「這裡完全是一個戰區,醫院裡瀰漫恐怖氣氛。轟炸行動已延續超過24小時,完全沒有中斷。」

他說,醫院的多數工作人員和在醫院避難的人都已離開,但仍有500名患者留在院內。

以色列國防部領土內政府活動協調局(Coordination of Government Activities in the Territories,COGAT)局長特卓(Moshe Tetro)上校則表示,「以色列國防軍和哈瑪斯恐怖分子在醫院周圍發生衝突,但院內沒有發生槍擊事件,(醫院)也沒有遭到圍困」。

特卓強調,他一直與醫院院長保持聯繫,「我多次告訴對方,我們可以針對任何想要安全離院的人進行協調。」

西法醫院院長賽梅耶(Mohammad Abu Selmeyah)昨晚說,該院遭到以國軍隊襲擊,患者處境堪憂。

巴勒斯坦衛生部發言人今天表示,以色列的砲擊導致1名加護病房的患者死亡。