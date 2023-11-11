傳加薩醫院遭以色列軍隊攻擊 1名嬰兒不幸喪生

巴勒斯坦官員表示，以色列今天在加薩最大的醫院周圍開火。圖為10日的西法醫院（Al-Shifa Hospital）。（Getty Images）

巴勒斯坦 官員表示，以色列 今天在加薩最大的醫院周圍開火，造成1名嬰兒喪生，數十名患者面臨危險。以色列則稱，1名阻止另間醫院撤離的哈瑪斯 武裝分子被以軍打死。

路透社報導，以色列表示，在加薩北部醫院避難的醫師、患者和數千名其他人員必須離開，以便他們對付哈瑪斯槍手。據稱這些槍手已在以軍據點的地底下和周圍設立指揮中心。

哈瑪斯則否認利用醫院進行相關行動。醫護人員表示，病人如果被強制轉移，可能會死亡；巴勒斯坦官員也稱，以色列的射擊武器造成人員離開時身陷危險。

西法醫院（Al-Shifa Hospital）的一名整形外科醫生告訴路透社，「這裡完全是一個戰區，醫院裡瀰漫恐怖氣氛。轟炸行動已延續超過24小時，完全沒有中斷。」

他說，醫院的多數工作人員和在醫院避難的人都已離開，但仍有500名患者留在院內。

以色列國防部領土內政府活動協調局（Coordination of Government Activities in the Territories，COGAT）局長特卓（Moshe Tetro）上校則表示，「以色列國防軍和哈瑪斯恐怖分子在醫院周圍發生衝突，但院內沒有發生槍擊事件，（醫院）也沒有遭到圍困」。

特卓強調，他一直與醫院院長保持聯繫，「我多次告訴對方，我們可以針對任何想要安全離院的人進行協調。」

西法醫院院長賽梅耶（Mohammad Abu Selmeyah）昨晚說，該院遭到以國軍隊襲擊，患者處境堪憂。

巴勒斯坦衛生部發言人今天表示，以色列的砲擊導致1名加護病房的患者死亡。