巴勒斯坦紅新月會：以軍戰車直接朝醫院開槍

巴勒斯坦紅新月會表示，以軍戰車距離加薩北部聖城醫院僅20公尺，還直接朝醫院開槍。圖為巴勒斯坦攝影師阿拉魯爾（左）5日在聖城醫院抱著自己在以色列空襲中受傷的孩子。（Getty Images）

加薩 走廊11日稍早不斷出現當地醫院遭以色列 戰車逼近和包圍、沒有電力，及燃料耗盡導致新生兒死在保溫箱內的消息，目前又傳出新的相關資訊。英國BBC報導，巴勒斯坦 紅新月會表示，以軍戰車距離加薩北部聖城醫院（Al-Quds hospital）僅20公尺。

巴勒斯坦紅新月會在社交媒體X貼文寫道：「他們直接朝醫院開槍，造成1萬4000名流離失所的民眾陷入極度恐慌。」