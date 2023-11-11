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巴勒斯坦紅新月會：以軍戰車直接朝醫院開槍

編譯羅方妤／即時報導
巴勒斯坦紅新月會表示，以軍戰車距離加薩北部聖城醫院僅20公尺，還直接朝醫院開槍。圖為巴勒斯坦攝影師阿拉魯爾（左）5日在聖城醫院抱著自己在以色列空襲中受傷的孩子。（Getty Images）
巴勒斯坦紅新月會表示，以軍戰車距離加薩北部聖城醫院僅20公尺，還直接朝醫院開槍。圖為巴勒斯坦攝影師阿拉魯爾（左）5日在聖城醫院抱著自己在以色列空襲中受傷的孩子。（Getty Images）

加薩走廊11日稍早不斷出現當地醫院遭以色列戰車逼近和包圍、沒有電力，及燃料耗盡導致新生兒死在保溫箱內的消息，目前又傳出新的相關資訊。英國BBC報導，巴勒斯坦紅新月會表示，以軍戰車距離加薩北部聖城醫院（Al-Quds hospital）僅20公尺。

巴勒斯坦紅新月會在社交媒體X貼文寫道：「他們直接朝醫院開槍，造成1萬4000名流離失所的民眾陷入極度恐慌。」

加薩 巴勒斯坦 以色列

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