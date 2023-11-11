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駭客攻擊導致澳洲四大港口碼頭作業停擺 恐持續數天

編譯林奇賢／綜合外電
澳洲貨櫃碼頭裝卸巨擘「澳洲DP World」（DP World Australia）已暫停多個澳洲港口的營運作業，原因是偵測到駭客攻擊其系統。路透
澳洲貨櫃碼頭裝卸巨擘「澳洲DP World」（DP World Australia）已暫停多個澳洲港口的營運作業，原因是偵測到駭客攻擊其系統。路透

澳洲貨櫃碼頭裝卸巨擘「澳洲DP World」（DP World Australia）已暫停多個澳洲港口的營運作業，原因是偵測到駭客攻擊其系統。澳洲政府正著手進行調查，並警告港務作業中斷可能持續數日，並影響貿易。

彭博資訊報導，澳洲 DP World發表聲明說，在10日上午發現系統遭到駭客入侵，立即切斷連線，並在當日下午5時決定關閉在雪梨、墨爾本、布里斯本、費里曼圖的港口，所有岸邊作業都停擺。該公司表示，儘管這些未經授權的存取網路行為遭到阻止，但也導致「支撐旗下澳洲港口的關鍵系統無法正常運行」，為了客戶和員工的安全起見，讓這些港口暫停營運。

澳洲政府11日召開一次危機會議，以協調因應這次駭客攻擊事件。澳洲國家網路安全指揮官戈爾迪（Darren Goldie）說，各機構將在12日再次開會，協助該公司恢復港口營運，「作業中斷可能會持續幾天，將影響進出澳洲的貨物流動」。

截至11日下午，這些港口仍作業停擺。同時，有個團隊不眠不休地修復系統。這起事件恐怕會危及尚未從疫情影響完全恢復的供應鏈。該公司與有關部門和利益關係人合作，確保「敏感的入境貨物能優先處理和恢復」。

早在10月，杜拜環球港務集團和澳洲海事工會談不攏加薪和工作規則變更的問題。該工會因而對這四個港口的特定任務實施禁令，例如拒絕延長輪班和加班時間，並發動了24次輪流罷工，讓航運船隻的時間晚了一個多禮拜。

澳洲 駭客 疫情

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