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德新版國防方針出爐 強調德軍應具作戰能力

中央社／柏林10日專電
德國國防部長佩斯托瑞斯。(Getty Images)
德國國防部長佩斯托瑞斯。(Getty Images)

俄國入侵烏克蘭撼動歐洲安全秩序，德國推出新版的國防方針，強調德軍應有作戰能力，德總理蕭茲承諾將長期增加軍費開支。

德國國防部9、10日舉行年度會議，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在會上公布新版國防方針，建議從組織、人員、軍備採購著手，因應俄羅斯和全球的威脅；這是2011年以來德國首次全面調整國防政策。

根據這份文件，俄羅斯是歐洲和北大西洋地區「長期的最大威脅」，抵禦入侵前提是德國聯邦國防軍具有作戰能力，人員和裝備的調整以隨時能在高密度戰鬥致勝為目標，讓德軍成為歐洲最強大的軍隊之一。

佩斯托瑞斯在文件中強調，身為歐洲地理中心和經濟實力最強的國家，德國應成為「歐洲集體防禦的支柱」，因此不僅軍隊必須現代化，基礎建設也得獲得妥善保護，同時國家有必要掌握堅強可靠的國防工業能量。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天在會議上承諾將提高軍費；他表示，德國國防預算明年將超越國內生產毛額的2%，實現北約目標，而且將持續下去到2030年代，因為部分武器現在下單屆時才交貨。

去年2月，俄羅斯全面入侵烏克蘭後的第3天，蕭茲即宣布將編列1000億歐元（約1075.9億美元）的特別預算強化軍力，「打造更先進和強大的軍隊」、「捍衛歐洲的民主和自由」，他透露年底前可用掉2/3的預算，完成50件採購案。

蕭茲強調，這筆預算只是第一步，德國需要一支「具攻擊力」的軍隊。

他警告，從俄羅斯出兵烏克蘭和伊斯蘭恐怖組織哈瑪斯（Hamas）攻擊以色列的局勢來看，一支配備精良的軍隊有多重要，「我們的和平秩序正面臨危機」。

自從歐洲結束冷戰對峙以來，德國軍隊的員額就逐年減少，現役軍人人數從高峰的40多萬人降到現在僅剩18萬1000人。

德國 預算 蕭茲

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