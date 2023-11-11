傳以色列、哈瑪斯正在談 用短暫停火換釋放所有平民人質

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯上月7日入侵以色列南部並綁架約240名以色列和其他國家人質。(路透)

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 上月7日入侵以色列 南部並綁架約240名以色列和其他國家人質，紐約時報引述消息人士報導，哈瑪斯和以色列正就兩項人質釋放提議進行談判，其中一項為釋放所有平民人質。

報導引述以色列官員和其他了解談判情況的人士透露，哈瑪斯和其他巴勒斯坦組織在加薩 扣押約240人作為人質。一名官員表示，其中不到一半是平民，正在談判的其一協議是釋放所有平民人質。

一名了解談判情況的官員表示，根據正在討論的一項提議，哈瑪斯將釋放10至20名平民人質，包括以色列婦女、兒童以及包括美國人在內的外國人，以換取短暫停火。若條件得到滿足，隨後可能會釋放約100名平民。

該官員表示，作為釋放所有平民的交換條件，哈瑪斯要求停火、提供更多人道主義援助、為醫院提供燃料以及釋放以色列監獄中的婦女和兒童，並補充說以色列當局對釋放囚犯表示不確定。

哈瑪斯政治辦公室所在的卡達一直是談判的主要調解人，美國高階官員也參與其中。對此，以色列總理內唐亞胡辦公室拒絕置評。

據官員稱，哈瑪斯拒絕釋放其在加薩扣押的任何適齡以色列男子。

一名官員表示，一個複雜的因素是，哈瑪斯告訴卡達談判代表，它關押著20名或更少的平民，其他人則被巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織或加薩其他不屬於哈瑪斯指揮結構的團體或個人關押。該官員表示，參與談判的政府尚未獨立證實這項說法。

一名官員表示，哈瑪斯官員告訴談判代表，他們已經掌握幾乎全部被俘虜的以色列軍人，人數介於130至140人，但無意很快釋放他們。

以色列官員尚未公布任何軍事與平民人質的詳細情況。