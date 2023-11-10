史上首次有國家萌生退意 5國想退出2025大阪世博會

日本國際博覽會協會會長十倉雅和今年4月在大阪世博動工典禮發表演說。新華社

日本 讀賣新聞報導，墨西哥 等約五個國家原訂參加2025年日本大阪世博會，但近期向日本國際博覽會協會表示有意退出，原因是考量到國內情勢等。多名日本消息人士證實了這點，這也是史上首次有國家表示有意退出世博會。

時事通信社報導，墨西哥原本選擇「A方案」，自行與日本承包商或建築公司簽約建設場館。然而，由於墨西哥明年6月將舉行總統大選，難以預測選舉結果，不清楚能否確保世博預算 使墨西哥萌生退意。一些預算有限的新興國家也表達類似意向。

墨西哥駐日大使館相關人士接受讀賣新聞採訪表示，「我們正在討論是否參展，但尚未從本國收到決定要退出的報告」。讀賣新聞指出，預計日本會建議墨西哥等有意退出的國家選擇另一種方案參加。

約有60個參展國選擇A方案參展。然而，隨著建材及人事成本增加使他們很難在預算範圍內找到承包商，截至10日僅24國找到承包商。

日本世博會擔當大臣自見英子10日回應稱，「已經知道報導，但從外交觀點上，目前不個別評論參展國狀況」。大阪關西世博預計2025年4月13日至10月13日，在大阪市夢洲地區舉辦，約有153個國家及地區參展。