仁愛暗沙爭端再起 菲律賓控中國海警船射水砲騷擾

圖為中國海警8月時在南海以水砲襲擊菲律賓補給船(中)，引起菲律賓抗議。美聯社

菲律賓當局今天指控，中國海警船艦在南海仁愛暗沙附近針對菲律賓船隻進行「危險騷擾」行徑，其中包括發射水砲。

這起今天的最新衝突事件，發生於南沙群島（Spratly Island）仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近。

大約3周之前，菲律賓船隻為擱淺在仁愛暗沙的第二次世界大戰時期登陸艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）進行運補，期間曾兩度與中國船艦發生碰撞。

菲律賓當局今天表示，中國海警和其他中方船隻「魯莽地騷擾、封鎖、進行危險動作」，試圖「非法妨礙或阻止」菲律賓對於前哨據點部隊的例行性補給。

菲律賓的西菲律賓海國家工作小組（National Task Force for the West Philippine Sea）透過聲明指出，一艘中國海警船艦向一艘菲律賓船隻發射水砲。

西菲律賓海國家工作小組提到，菲律賓駐北京大使館 已就此事向中國外交部提出抗議。

但中國當局表示，他們對於3艘菲律賓海岸防衛隊船隻和2艘菲方運輸船「採取管制措施」，並堅稱這些船闖進中國海域。

中國海警局發言人甘羽說道：「菲律賓的行徑，侵犯了中國的領土主權。」

甘羽還說：「我們敦促菲律賓立即停止侵權行徑。」