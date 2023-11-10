稱警察「偏袒挺巴暴民」英國內政大臣引爆怒火

英國內政大臣布瑞弗曼。照片攝於10月24日、倫敦唐寧街10號。(路透)

英國內政大臣布瑞弗曼在未經首相府批准下，8日於泰晤士報發表文章，控訴英國警方「偏袒」某些示威活動，並刻意忽視反以哈戰爭遊行中的「挺巴暴民」，引發喧然大波，在野黨更要求英國首相蘇納克將她立即開除。

布瑞弗曼寫道：「做出激進行為的右翼及民族主義示威者，都有受到（警方）正確且嚴厲的回應；但做出幾乎相同舉動的親巴勒斯坦 暴民，卻被（警方）極大程度忽略，就算他們違法也一樣」。

她還說，不相信這些示威「只是想為加薩 爭取幫助」，而更像「某些族群在主張自己的重要地位，尤其是伊斯蘭主義者」。

這並非布瑞弗曼首次「語出驚人」。法新社10日報導，布瑞弗曼曾指稱要求加薩走廊停火的示威活動為「仇恨遊行」，並稱流浪街頭是某些人「自己選擇的生活方式」。

金融時報報導，唐寧街拒絕接受布瑞弗曼的煽動性言論。一名與蘇納克親近的閣員表示，布瑞弗曼「玩完了」。英國的部長級官員在發表文章前，都必須經過首相府同意。布瑞弗曼是如何跳過這道程序、逕自發表文章，唐寧街已展開調查。

蘇納克表示，首相府從未批准布瑞弗曼的文章。熟知內情的人士透露，這篇文章曾送至蘇納克的辦公室，並被要求調整，但最後見刊的是未修改的版本。

在野黨要求蘇納克立即開除布瑞佛曼。最大在野黨工黨領袖施凱爾說，布瑞佛曼已經失控，蘇納克卻軟弱得無所作為。

自以巴衝突10月7日升溫以來，倫敦已經連續4個周末爆發大規模遊行，警方至今以仇恨犯罪 等罪名逮補了約200人。