親以組織質疑 4媒體事前得知哈瑪斯攻擊 卻知情不報

親以色列媒體監督組織HonestReporting質疑CNN、美聯社、路透社和紐約時報等媒體預先得知10月7日哈瑪斯對以色列的攻擊，但卻知情不報。上述媒體已否認這項指控。（Getty Images）

親以色列 媒體監督組織HonestReporting最近發文，質疑CNN、美聯社、路透社和紐約時報等媒體預先得知10月7日哈瑪斯 對以色列的攻擊，但卻知情不報。上述媒體已否認這項指控。

HonestReporting為非政府組織（NGO），旨在「監督媒體對以色列的偏見」，並被多家新聞媒體描述為「親以色列媒體監督組織」。該組織總部設在紐約市，編輯人員位於耶路撒冷。

該組織昨天在其網站上寫道，10月7日當天早上，為美聯社和路透社工作的駐加薩 走廊（Gaza Strip）自由攝影記者捕捉了巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）的暴行。

當天發布的照片顯示，哈瑪斯帶著被綁架的以色列公民逃往加薩，哈瑪斯攻擊者爬上一輛報廢的以色列坦克，還有哈瑪斯入侵者在集體農場（Kibbutz）外以及建築物被燒毀的照片。

HonestReporting質疑，當日是安靜的週六，這些攝影記者這麼早就到那裡做什麼了？是否與哈馬斯協調？美國有線電視新聞網（CNN）、紐約時報（The New York Times）等其他媒體的自由攝影記者是否通知了這些傳媒？

HonestReporting表示，這些「記者」在沒有事先與恐怖分子協調下，是否可能碰巧一大早出現在邊境？或者這一切是計畫的一部分？

對此，美聯社、路透社、紐時及CNN等全球幾家最大新聞機構今天發表聲明，否認它們提前知道哈瑪斯的攻擊。

紐時表示，自由攝影師馬樹德（Yousef Masoud）並不知情。馬樹德拍攝到哈瑪斯奪取以色列坦克的照片，獲得紐時和美聯社採用。他當天的第一張照片是在攻擊開始90分鐘後拍攝的。

此外，紐時還指出，以色列的指控「並非事實，讓人無法接受」，並讓在以色列和加薩的記者置於危險之中，在衝突地區直奔危險的攝影記者本身就已經是高風險職業。

紐時在聲明中表示：「這是戰時新聞自由的重要作用。我們極為擔心對自由職業者毫無根據的指控和威脅會危及他們，並對為公共利益服務的工作造成傷害。」

路透社使用的照片出自莫斯塔法（Mohammed Fayq Abu Mostafa）和庫迪（Yasser Qudih）之手，這兩位自由攝影師此前與路透社沒有任何關係。路透社表示，第一張照片是在以色列稱槍手越過邊境45分鐘後發布的。

除了馬樹德外，美聯社還使用攝影記者伊斯萊亞（Hassan Eslaiah）、馬默德（Ali Mahmoud）和阿里（Hatem Ali）當天拍攝的照片。

HonestReporting執行董事、前以色列「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）記者霍夫曼（Gil Hoffman）今天承認，該組織沒有證據支持這些說法。