印度美國2+2會議 承諾續援烏克蘭加薩平民

印度與美國今天在新德里舉行2加2部長級會議。（歐新社）

印度 與美國今天在新德里舉行2加2部長級會議。根據會後發布的聯合聲明，兩國將繼續向烏克蘭 以及加薩 地區巴勒斯坦平民提供人道援助。

聲明指出，美印兩國部長討論了印度太平洋、中東以及烏克蘭等地區的局勢。

在俄烏戰爭方面，兩國部長強調這場戰爭對全球經濟和糧食安全影響巨大，特別是對南方世界而言。兩國承諾繼續向烏克蘭人民提供人道援助，並一致同意烏克蘭需要進行戰後重建。

在以哈衝突方面，兩國表示「注意到」以色列所遭受的恐怖攻擊，重申與以色列站在一起反對恐怖主義，同時呼籲相關方面遵守國際人道法，保護平民的安全。

印度與美國承諾持續與區域夥伴協調對加薩（Gaza）地區巴勒斯坦平民的人道援助事宜，呼籲釋放所有人質。

在強化防衛夥伴關係方面，雙方承諾加速「印度美國國防產業合作路線圖」的執行，提升印度國防設備國造能力，並在太空與人工智慧等新興領域擴大合作。

聲明提及美國奇異航太（GE Aerospace）與印度斯坦航空公司（Hindustan Aeronautics）共同生產F414渦輪扇發動機的計畫、美國提升印度對軍艦、軍機「保養、維修與翻修」（MRO）能力，作為兩國國防產業合作的實例。

聲明也觸及反恐、執法合作、科技夥伴關係、衛生、貿易對話以及簽證便利化等議題，以及提醒塔利班（Taliban）政府勿容許阿富汗被用於訓練恐怖分子或是成為攻擊其他國家的基地。

根據聲明，兩國部長再次確認了印美全球戰略夥伴關係對於確保國際和平與安全的重要性，重申將透過四方安全對話（Quad）等機制，支持印太區域的自由、開放與包容性。