歐盟對YouTube、TikTok啟動調查 確保兒童使用安全

歐洲聯盟（EU）今天宣布，對分別由美國和中國企業擁有的熱門影音分享平台YouTube和TikTok展開調查，以了解兩平台目前採取哪些行動來確保未成年使用者的安全。（路透）

歐洲聯盟（EU）今天宣布，對分別由美國和中國企業擁有的熱門影音分享平台YouTube 和TikTok 展開調查，以了解兩平台目前採取哪些行動來確保未成年使用者的安全。

法新社報導，歐盟 執行委員會（European Commission）表示，他們已經正式發函給TikTok和YouTube要求提供相關資料。這是依照歐盟數位內容新法來啟動相關程序第一步驟。

歐盟執委會說，他們想知道TikTok和YouTube為了不違反歐盟的數位服務法（Digital Services Act）而採取了哪些措施，尤其在兒童身心健康面臨的風險方面。

數位服務法是歐盟為管束大型科技公司所配備的強大武器之一，內容要求數位產業巨擘採取更多措施，來反制違法的有害內容和假資訊的傳播，違法企業面臨最高全球營業額6%的罰款。

中國公司字節跳動擁有的TikTok在較年輕使用者當中特別受歡迎，而YouTube則是Google（谷歌）母公司Alphabet的數位帝國中一份子。兩平台最晚必須在本月30日前回覆歐盟。

歐盟的科技事務最高執法官員、內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）8月曾表示，兒童保護將是數位服務法優先執法事項。

歐盟的數位服務法還禁止數位媒體平台對未滿18歲的使用者精準投放廣告。