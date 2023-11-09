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緬北武裝衝突升溫 軍政府警告：恐致緬甸分裂

編譯陳曉慈／即時報導
緬甸民族民主同盟軍奪下緬北邊境重鎮清水河鎮，其成員10月28日在鎮上的軍方哨站前，與奪得的武器合照。(美聯社)
緬甸民族民主同盟軍奪下緬北邊境重鎮清水河鎮，其成員10月28日在鎮上的軍方哨站前，與奪得的武器合照。(美聯社)

緬甸軍政府代理總統明穗（Myint Swe）8日警告，少數族裔武裝組織聯盟近期在緬北取得重大進展，可能導致緬甸分裂。

半島電視台9日報導，由數個少數族裔武裝團體組成的「三兄弟聯盟」（The Three Brotherhood Alliance）上月26日在緬北撣邦突襲多個軍事據點，並成功奪下邊境重鎮清水河鎮。

7日消息指出，該聯盟連下數城，不僅持續占領大片土地及更多軍事據點，還奪走許多軍備，軍方則派出戰機轟炸做為反擊。報導指出，這是緬甸軍方2021年推翻民選領袖翁山蘇姬並奪權以來，所面臨最嚴峻的一場軍事挑戰。

除了緬北衝突不斷，另一緬甸武裝團體人民防衛軍（People's Defence Forces）近幾個月也在多地發動突襲，它們有時也會與少數族裔武裝團體並肩作戰。

緬甸軍政府控制的報紙「緬甸環球新光報」9日報導，在首都奈比多，明穗8日向緬甸國防與安全委員會表示，若政府未能有效掌控邊境局勢，「緬甸將四分五裂」。明穗說，必須謹慎處理這次問題。

緬甸武裝部隊國防軍總司令敏昂萊則聲稱，軍方已對緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）發動致命攻擊，並使情勢重回掌握之中。

三兄弟聯盟的成員包括緬甸民族民主同盟軍、塔安民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army）和若開軍（Arakan Army）。該聯盟聲稱，突襲是為了終結軍政府的鎮壓獨裁統治，以及不斷擴大的網路詐騙產業。

針對緬甸邊境地區的犯罪行為，北京已持續施壓緬甸軍政府加強打擊。在衝突升溫後數日，中國公安部部長王小洪訪緬會見敏昂萊，並對邊境不斷增加的暴力事件表達擔憂。撣邦乃至緬甸全境的動盪局勢，已促使國內非法藥物走私貿易崛起。

此外，中國外交部9日也發布警告，建議中國國民暫勿前往緬北地區，並呼籲已在當地的公民密切關注局勢發展，避免在嚴重衝突地區外出。

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