以色列 主管巴勒斯坦自治區民政的軍官今天否認加薩 走廊(Gaza Strip)存在人道危機,但他承認當前戰火使得加薩面臨數項挑戰。

法新社報導,以色列國防部的領土內政府活動協調局(Coordination of Government Activities in the Territories,COGAT)局長特卓(Moshe Tetro)上校對媒體記者表示:「我們知道加薩走廊的民事情況並不輕鬆,但我可以說加薩走廊沒有人道危機。」

他還說,以色列軍方正在促進各項援助運抵加薩,包括「水、糧食、醫療物資和避難人道救援」。

特卓發表這番說法同時,正值法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)今天在巴黎召開一場有關援助加薩的會議。

馬克宏呼籲盡速讓加薩進入「人道停火」狀態,敦促國際社會為朝向停火而努力。