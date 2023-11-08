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澳洲男遭鱷魚咬住右腳 他反咬回去竟逃過一劫

編譯周辰陽／即時報導
示意圖。路透
示意圖。路透

澳洲北領地一個居民遭鱷魚襲擊，靠著反咬回去，幸運地活了下來。

BBC與澳洲廣播公司新聞台（ABC News）報導，60多歲的養牛酪農狄弗洛（Colin Deveraux）遭3.2公尺長的鹹水鱷咬傷，在醫院住了一個月。他告訴記者，自己在掙扎求生時反咬鱷魚的眼瞼。

狄弗洛10月前往芬尼斯河附近建立圍欄時，在一個死水潭停了下來。他注意到有魚水道中間游動，就在湖邊駐足。當他準備走開時，鱷魚突然咬住他的右腳，像「布娃娃」一樣搖晃著他，將他拖進了水中。

狄弗洛說，他先用左腳去踢鱷魚的肋骨，接著就咬了回去，「我的處境很糟，但我的牙齒意外咬到牠的眼瞼。牠的眼瞼挺厚的，就像咬住了皮革，我猛然咬下去，牠就鬆口了」。

狄弗洛跳起來大步逃走，跑向他的車子，而鱷魚追了大概4公尺後停了下來。狄弗洛用一條毛巾和一些繩子止住腿部出血，他的兄弟隨後開了130公里的車把他送到皇家達爾文醫院。

狄弗洛估計，一切都發生在大約8秒的時間內，也承認鱷魚要是咬了其他部位，情況就會不一樣了，「我經常在那個沼澤走動，修理圍欄與過日子，但牠讓我大開眼界」。他還說，攻擊他的鱷魚已經「移走了」，不會傷害其他人。

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