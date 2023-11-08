UFO愛好者稱祕魯木乃伊為外星人 墨國會辦第2次聽證

墨西哥國會今天聽取研究人員說法，研究人員宣稱一組祕魯3指木乃伊為真，但拒絕核證這些遺骸是外星生物。（路透）

墨西哥 國會今天聽取研究人員說法，研究人員宣稱一組祕魯3指木乃伊為真，但拒絕核證這些遺骸是外星生物。日前，這組遺骸作為可能是非人類生命形式的證據被提出。

路透社報導，墨西哥國會首次在9月13日聽取墨西哥記者兼不明飛行物（UFO ）愛好者莫桑（Jaime Maussan）的陳述，他當時展示了兩個樣本，是墨西哥國會首次正式討論不明飛行物（西班牙語稱FANI）。

莫桑表示，這些據稱在祕魯著名文明遺址納茲卡線（Nazca Lines）附近發現的遺骸與地球上的生物無關。

在今天的聽證會上，莫桑更專注於證明這些遺骸不是偽造品，並請來一些醫生，醫生都表示這些遺骸是真實的、曾經活著的生物。

然而，這些遺骸的來源仍有可疑之處。莫桑表示：「沒有科學家說（研究結果）能證明他們是外星生物。」但他進一步認為，它們可能就是非地球生命形式的證據。

祕魯伊卡（Ica）國立聖路易岡薩加大學（San Luis Gonzaga National University）人類學家朱尼嘉（Roger Zuniga）表示，研究人員已經花費超過4年時間研究5個類似的樣本。

朱尼嘉在聽證會場邊告訴路透社：「它們是真的。在這些生物的物理和生物形成過程中，絕對沒有人為干預。」但也表示，他不知道這些生物的來源。

朱尼嘉提交一封由該校11名研究人員簽署的信件，聲明同樣觀點。然而，這封信件明確表示，他們並非在暗示這些遺骸為「外星生命」。

莫桑在首次聽證會的陳述被許多專家批評，認為那是在科學界早已被揭穿的噱頭，並指出對類似遺骸的研究已得出結論，指這些樣本是由動物和人類的骨頭改造。

當被問到前述研究，朱尼嘉表示，那些樣本可能是偽造的，但他和其他大學研究人員檢驗的遺骸是真實的。

執政黨議員古提瑞茲（Sergio Gutierrez）呼籲改革墨西哥法律，公開有關不明飛行物的所有資訊。