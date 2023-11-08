我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保護墮胎權 是否為民主黨所向披靡的銀色子彈？

Costco在南韓業績陷入停滯「1原因」不愛了

孟加拉最低薪資將調漲近六成 成衣代工廠求助客戶

編譯陳律安／綜合外電
孟加拉警方在成衣廠前戒備。 路透
孟加拉警方在成衣廠前戒備。 路透

在全球成衣製造重鎮孟加拉，一些紡織工廠的業主為因應政府將調薪近60%，正要求快時尚巨頭H&M等大客戶協助支應成本。

路透報導，這一周以來，成衣工人為爭取更高的薪資，與警方爆發死亡衝突，孟加拉當局7日說，從12月1日起，每月基本薪資將提高56.25%至12,500塔卡（114美元），為五年來首度調升。

成衣製造商代表拉曼說，由工廠業主、工會領袖、及官員組成的小組一致同意調薪。低薪讓孟加拉成為全球第二大成衣出口國，僅次於中國大陸，然而，隨燃料和電力價格飆升，當地民眾的生活壓力愈來愈大。

路透報導，拉曼說，這次加薪趕在明年大選前，對占孟加拉近16%國內生產毛額（GDP）、每年外銷額逾400億美元的成衣業，卻將構成一場災難。

時尚服飾零售商正苦於因應庫存高漲和全球經濟放緩；重要市場的購物者減少消費，導致孟加拉上月成衣出口下滑14%。

Plummy Fashions執行董事霍克說：「這（指調薪）來的真不是時候，產業已陷入困境、訂單來得很慢、電力供應不足、整體經濟情勢不佳。在這種時候，大幅加薪的確會帶來難題...但對員工來說，我同意這是合理的要求。」

霍克表示，調薪將使整體成本增加5%~6%，他和其他工廠業主已要求客戶提高費用，協助支應成本。人力成本約占整體成本10%~13%。

Envoy集團執行長穆夏迪則說，客戶不願支付「正確、公平的價格」，他們嘴上會說好，但下訂單時會說，「外面還有很多供應商在競爭，你最好滿足我的要求」。

時尚 零售商 H&M

上一則

俄國扶植政治人物遇汽車炸彈攻擊 烏克蘭宣稱暗殺

延伸閱讀

路透民調：拜登支持率掉至39% 創今年4月以來新低

路透民調：拜登支持率掉至39% 創今年4月以來新低
路透報導中官方要求平安集團收購碧桂園 遭平安否認

路透報導中官方要求平安集團收購碧桂園 遭平安否認
香港打工仔今年加薪1.8% 跑贏新加坡 明年料增1.7%

香港打工仔今年加薪1.8% 跑贏新加坡 明年料增1.7%
路透：英特爾已決定擱置越南擴廠計畫

路透：英特爾已決定擱置越南擴廠計畫

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50
以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37
日本北海道札幌25日湧現大量雪蟲，形成「漫天飛雪」的景象。（Getty Images）

北海道下大雪？「雪蟲」大軍肆虐 街道一片白

2023-11-03 02:10

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

2023-11-04 21:32
以色列國防部長葛朗特表示，國防軍已攻入加薩市心臟地帶，目前哈瑪斯首腦之一辛瓦被困地下碉堡，以軍「正逐漸收緊包圍網」。（美聯社）

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

2023-11-07 20:01

超人氣

更多 >
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
房客欠租趕不走還當起二房東 最慘房東被迫睡車裡

房客欠租趕不走還當起二房東 最慘房東被迫睡車裡
以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡