孟加拉最低薪資將調漲近六成 成衣代工廠求助客戶

孟加拉警方在成衣廠前戒備。 路透

在全球成衣製造重鎮孟加拉，一些紡織工廠的業主為因應政府將調薪近60%，正要求快時尚 巨頭H&M 等大客戶協助支應成本。

路透報導，這一周以來，成衣工人為爭取更高的薪資，與警方爆發死亡衝突，孟加拉當局7日說，從12月1日起，每月基本薪資將提高56.25%至12,500塔卡（114美元），為五年來首度調升。

成衣製造商代表拉曼說，由工廠業主、工會領袖、及官員組成的小組一致同意調薪。低薪讓孟加拉成為全球第二大成衣出口國，僅次於中國大陸，然而，隨燃料和電力價格飆升，當地民眾的生活壓力愈來愈大。

路透報導，拉曼說，這次加薪趕在明年大選前，對占孟加拉近16%國內生產毛額（GDP）、每年外銷額逾400億美元的成衣業，卻將構成一場災難。

時尚服飾零售商 正苦於因應庫存高漲和全球經濟放緩；重要市場的購物者減少消費，導致孟加拉上月成衣出口下滑14%。

Plummy Fashions執行董事霍克說：「這（指調薪）來的真不是時候，產業已陷入困境、訂單來得很慢、電力供應不足、整體經濟情勢不佳。在這種時候，大幅加薪的確會帶來難題...但對員工來說，我同意這是合理的要求。」

霍克表示，調薪將使整體成本增加5%~6%，他和其他工廠業主已要求客戶提高費用，協助支應成本。人力成本約占整體成本10%~13%。

Envoy集團執行長穆夏迪則說，客戶不願支付「正確、公平的價格」，他們嘴上會說好，但下訂單時會說，「外面還有很多供應商在競爭，你最好滿足我的要求」。