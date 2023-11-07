以軍下階段目標：瓦解地道、殲滅哈瑪斯首腦 恐花數月

以色列國安消息人士透露，國防軍準備進入下階段作戰目標，全力瓦解北加薩地道迷宮以及殲滅哈瑪斯首腦，預計需要數月時間。北加薩在以軍空襲下煙硝四起。（路透）

路透報導，以色列 國安消息人士透露，以色列國防軍準備進入下階段作戰目標，全力瓦解北加薩 地道迷宮和殲滅哈瑪斯 首腦，預計需要數月時間。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）6日同意針對加薩市和北加薩採取進一步軍事行動，不過國防軍拒絕回覆具體細節。

對此，五名以色列國安消息人士透露，以色列下階段作戰目標正是定位和瓦解龐大的地道系統。

另外，以色列前情報官員梅拉米德（Avi Melamed）表示，先前國防軍研擬一套堅實計畫鎖定哈瑪斯的地道系統、火箭發射點和首腦與武裝份子等，「關鍵在於消滅哈瑪斯首腦，合理評估需要數月時間。」

了解以色列針對哈瑪斯的報復行動可以發現，以軍最初以北加薩為主要空襲目標，目的是盡可能摧毀地面軍事設施以利開展地面入侵。後續以軍正式展開地面行動，兵分多路將加薩全境一分為二，過程中極力蒐集有關地道系統的必要情報。

在地面行動中，以軍更出動機器人和嗅探犬負責定位和初探地道入口，以利特殊部隊未來攻入地下，同時派出推土機摧毀部分地道入口。

隨著以軍進入加薩心臟地帶，哈瑪斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）兩名消息人士提到，雙方也展開激烈的城巷戰，尤其巴勒斯坦消息人士稱，武裝份子頻頻從豎井朝以軍發射火箭推進式手榴彈並迅速躲回地道，接著再從其他豎井發動襲擊。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）7日則表示，戰鬥工程部隊不斷使用爆炸裝置摧毀地道，目前已破壞超過100座豎井。

哈瑪斯自2007年控制加薩走廊便開始建造地道系統，長度綿延數百公里，最深達到80公尺。一名獲釋人質描述地道宛如「蜘蛛網」。

而以色列軍方也曾提到，北加薩絕大部分地道、指揮中心和火箭發射點都設置在學校、醫院和人道機構底下，包括當地最大的醫院西法醫院（Al-Shifa）。