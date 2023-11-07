我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

攜AR-15步槍男子 在國會附近與警對峙遭電擊被捕

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

哈瑪斯攻擊滿一個月 以色列誓言解除哈瑪斯武裝能力

記者陳熙文／台北即時報導
以軍坦克推倒圍牆，進入加薩走廊，全力掃蕩哈瑪斯。(Getty Images)
以軍坦克推倒圍牆，進入加薩走廊，全力掃蕩哈瑪斯。(Getty Images)

以色列10月7日遭到巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊，今滿一個月。對於以色列在加薩走廊的軍事行動，駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）強調，若不能解除哈瑪斯組織的武裝能力，就難談和平。她強調，以色列不願回到戰爭前的情況，將透過戰爭來創造改變，以期達到未來的和平。

哈瑪斯一個月前突襲以色列，造成約1400人喪生後，以色列宣布進入戰爭狀態，以色列軍隊並以掃除哈瑪斯為目標進入加薩走廊（the Gaza strip）。根據美聯社報導指出，以色列軍方證實加薩走廊已經被一分為二，以軍並宣布全面包圍哈瑪斯控制的加薩市。

正逢以色列遭到攻擊滿一個月，游瑪雅受訪時表示，這是以色列面對過最艱難的戰爭之一，因為戰鬥發生在人口密集的區域，以軍須盡可能維護巴勒斯坦平民的安全，而哈瑪斯所建造的地下通道依然發揮作用，以軍需要花非常的多的時間才能掃除這些通道。

至於以軍是否願意先行停火，游瑪雅說，目前而言，說停火還太早。假如以軍停止攻擊，哈瑪斯現在仍擁有武裝能力，依然掌控加薩走廊，並控制巴勒斯坦人民，以色列不能回到開戰前的情況（status quo）。她說，和平需要時間，現在必須透過戰爭去改變現狀，期待以色列人，和巴勒斯坦人未來能在穩定、安全的地域裡共同生活。

游瑪雅指出，以軍的三大目標為，一要解除哈瑪斯的武裝能力，二要從哈瑪斯手中拿走對加薩走廊的控制權，三則是要求哈瑪斯盡快釋放所有遭到綁架的人質。

對於加薩衛生部日前表示，以軍的空襲和砲擊已造成超過一萬名加薩人喪生，游瑪雅則否認，加薩或是以色列足以掌握切確數據，並強調以軍已透過傳單，和電話先行警告民眾逃離戰區，甚至在攻擊前也會做預先警告。現在，以軍更開出一條安全通道，讓加薩以北的民眾可以撤離到南方。

對於以色列在加薩走廊的行動，有可能引爆中東戰火，游瑪雅說，這是以色列最不願看到的情況，並把矛頭指向伊朗，認為中東一帶對以色列的不滿，極有可能是伊朗在背後操作，認為美國駐守在地中海的海軍扮演重要的嚇阻角色。

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

前線辦授勳挨炸 烏軍官兵枉死 民情激憤籲辦人

下一則

戰時被英軍沒收 法國水兵情書265年後重見天日

延伸閱讀

內唐亞胡：戰後將全面負起加薩安全責任 沒有限期

內唐亞胡：戰後將全面負起加薩安全責任 沒有限期
岸田文雄會布林肯談以哈衝突 確認日美將進行合作

岸田文雄會布林肯談以哈衝突 確認日美將進行合作
輿論轉向 以色列前總理認為只剩幾周時間擊敗哈瑪斯

輿論轉向 以色列前總理認為只剩幾周時間擊敗哈瑪斯
躲戰火赴貝魯特上學遇砲火 3姐妹成中東戰爭冤魂

躲戰火赴貝魯特上學遇砲火 3姐妹成中東戰爭冤魂

熱門新聞

澳洲一名女子為了趕飛機做出瘋狂舉動，衝到停機坪上擾亂秩序。(截取自X平台用戶Dennis Bilic@TheFullDen)

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

2023-11-02 15:17
荷蘭總理候選人耶史格茲-澤格留斯表示，政府應該更早禁止ASML的晶片製造設備出口中國。 (路透)

荷蘭總理候選人：早該禁止ASML晶片製造設備出口中國

2023-11-02 10:50
以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37

克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

2023-11-04 21:32
日本北海道札幌25日湧現大量雪蟲，形成「漫天飛雪」的景象。（Getty Images）

北海道下大雪？「雪蟲」大軍肆虐 街道一片白

2023-11-03 02:10
當地警方帶著警犬至派特森的住處調查案情。（美聯社）

毒菇牛排宴請公婆親友釀3死 澳洲婦女遭逮捕起訴

2023-11-02 10:54

超人氣

更多 >
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」

林心如胸前開深V不藏了 談霍建華「一切會水到渠成」
金佩姍是愛馬仕大戶 霸氣買8個顏色包「破了送助理」

金佩姍是愛馬仕大戶 霸氣買8個顏色包「破了送助理」
12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」

12星座平常不顯露的一面：土象是完美主義者、他們遭背叛「吵鬧沒完」
洛城屋主回家遇劫 抱必死決心槍戰 打跑2匪

洛城屋主回家遇劫 抱必死決心槍戰 打跑2匪