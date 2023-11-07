哈瑪斯攻擊滿一個月 以色列誓言解除哈瑪斯武裝能力

以軍坦克推倒圍牆，進入加薩走廊，全力掃蕩哈瑪斯。(Getty Images)

以色列 10月7日遭到巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯 」（Hamas）攻擊，今滿一個月。對於以色列在加薩 走廊的軍事行動，駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）強調，若不能解除哈瑪斯組織的武裝能力，就難談和平。她強調，以色列不願回到戰爭前的情況，將透過戰爭來創造改變，以期達到未來的和平。

哈瑪斯一個月前突襲以色列，造成約1400人喪生後，以色列宣布進入戰爭狀態，以色列軍隊並以掃除哈瑪斯為目標進入加薩走廊（the Gaza strip）。根據美聯社報導指出，以色列軍方證實加薩走廊已經被一分為二，以軍並宣布全面包圍哈瑪斯控制的加薩市。

正逢以色列遭到攻擊滿一個月，游瑪雅受訪時表示，這是以色列面對過最艱難的戰爭之一，因為戰鬥發生在人口密集的區域，以軍須盡可能維護巴勒斯坦平民的安全，而哈瑪斯所建造的地下通道依然發揮作用，以軍需要花非常的多的時間才能掃除這些通道。

至於以軍是否願意先行停火，游瑪雅說，目前而言，說停火還太早。假如以軍停止攻擊，哈瑪斯現在仍擁有武裝能力，依然掌控加薩走廊，並控制巴勒斯坦人民，以色列不能回到開戰前的情況（status quo）。她說，和平需要時間，現在必須透過戰爭去改變現狀，期待以色列人，和巴勒斯坦人未來能在穩定、安全的地域裡共同生活。

游瑪雅指出，以軍的三大目標為，一要解除哈瑪斯的武裝能力，二要從哈瑪斯手中拿走對加薩走廊的控制權，三則是要求哈瑪斯盡快釋放所有遭到綁架的人質。

對於加薩衛生部日前表示，以軍的空襲和砲擊已造成超過一萬名加薩人喪生，游瑪雅則否認，加薩或是以色列足以掌握切確數據，並強調以軍已透過傳單，和電話先行警告民眾逃離戰區，甚至在攻擊前也會做預先警告。現在，以軍更開出一條安全通道，讓加薩以北的民眾可以撤離到南方。

對於以色列在加薩走廊的行動，有可能引爆中東戰火，游瑪雅說，這是以色列最不願看到的情況，並把矛頭指向伊朗，認為中東一帶對以色列的不滿，極有可能是伊朗在背後操作，認為美國駐守在地中海的海軍扮演重要的嚇阻角色。