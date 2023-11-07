英王首場國會開幕大典 發表「御座致辭」

英國國會今天舉行開幕大典，國王查理三世(中左)與卡蜜拉王后(中右)進場。(路透)

英國國會今天舉行開幕大典，去年9月登基的英王查理三世 發表他即位以來第一場「御座致辭」，內容聚焦內政、經濟與安全議題。2009年（含）以後出生者終身不得購菸的政府倡議預計將入法。

這也是繼在位70年的女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去年9月逝世後，英國逾70年來第一場由國王發表的國會開幕致辭。

影片來源：YouTube UK Parliament

英國國會開幕大典通常在5月舉行，今年5月則適逢查理三世（King Charles III）加冕。開幕大典開啟國會新一年會期，由君主在上議院發布的「御座致辭」是重點橋段，揭示政府在新會期欲推動的新法案。

「御座致辭」由政府撰寫；依傳統必須超脫政黨政治、超然中立的君主則被期待以不帶個人情感與價值判斷的口吻如實逐字唸稿。

考量英國預計明年舉行國會大選，政府計畫在新會期（2023－2024年）推動的法案主要訴求經濟民生、國內安全、衛生醫療、打擊犯罪、教育等相對容易凝聚選民共識與支持的議題。

英國國會今天舉行開幕大典，國王查理三世(中左)與卡蜜拉王后坐在馬車上。(Getty Images)

根據英國政府就「御座致辭」提供的說明資料，政府在國會新會期擬推動21部法案。查理三世提到，COVID-19疫情以及在烏克蘭境內發生的戰爭給英國造成長期挑戰，政府的優先要務是放眼長遠未來，不畏艱難但作必要的決策，以促進國家的長期利益。

在新法案中，特別值得一提的包括「離岸石油 許可法案」。該法案將支持擴大開採英國大陸棚和北海的石油與天然氣，以減少對浮動的國際能源市場和「敵意外國政權」的依賴，並在持續邁向2050年「淨零排放」目標之際，減緩能源轉型與國際能源價格對一般家戶構成的財務負擔。同時，英國政府將繼續投資 可再生能源、革新電力網。

英國國會今天舉行開幕大典。(Getty Images)

在經貿與科技領域，除了修法讓英國今年7月正式加入的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）得以儘快生效實施，「御座致辭」指出，政府將持續追求與各活躍發展的經濟體簽署貿易協議（trade agreements）。

此外，政府擬就自駕交通工具、數位交易和消費、機器學習、人工智慧等新興科技及產業擬定規範，以利同時確保個人和集體安全、良性競爭及創新。

英國國會今天舉行開幕大典，圖為國王查理三世。(Getty Images)

隨著科技發展，犯罪及國安威脅型態也日新月異。「御座致辭」提到，英國政府將推動修法、訂定更明確且符合科技發展現況的授權與司法監督框架，讓安全與情報單位更容易在合法且接受司法嚴格監督的前提下，及時取得、保留與運用非敏感個人資料、網路活動紀錄等。

根據「御座致辭」，英國將持續推進全球安全、投資國防、強化北大西洋公約組織（NATO）、與國際夥伴協同支援烏克蘭。英國也將與各國致力應對最迫切的安全挑戰，包括促進中東地區的和平穩定。

英國國會今天舉行開幕大典，圖為國王查理三世(左)與卡蜜拉王后。(Getty Images)

英國明年將主辦全球投資峰會（Global Investment Summit）、歐洲政治共同體（European Political Community）會議等大型國際會議。查理三世說，在對英國而言也是迫切挑戰的各項議題上，他的政府將持續發揮號召力、領導國際間的相關討論。

查理三世並提到，期待韓國總統尹錫悅偕夫人本月稍晚應他的邀請前來英國進行國是訪問。

英國國會今天舉行開幕大典，國王查理三世與卡蜜拉王后乘坐馬車，但旁邊有抗議民眾手持「不是我的國王」標語示威。(Getty Images)

尹錫悅將是繼去年11月南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）訪英後，查理三世自去年9月登基以來接待的第二位赴英進行國是訪問的外國元首。

在公衛領域，「御座致辭」提及政府將立法打造「無菸世代」，並對電子菸的販售和行銷嚴加限制。

英國首相府10月預告，為減輕國民保健署（NHS）負擔，政府計畫將合法吸菸年齡每年提高1歲，且2009年1月1日（含）以後出生者、即現在已滿14歲者未來終身不得合法購菸。

首相府指出，這意味最早在2040年，菸品即可能在英國年輕人口之間幾乎絕跡。隨著合法吸菸年齡每年提高1歲，禁菸令將逐步擴及英國全國人口。

根據英國各地現行法規，合法購菸（含電子菸）年齡為18歲（含）以上。首相府宣布的禁菸立法倡議已大致獲英國各地政府支持。

隨著「御座致辭」結束，英國國會上、下議院將就政府擬推動的法案進行辯論，過程可長達5天。下議院最後將決議是否接受提案，上議院則無需表決。